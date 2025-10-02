Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 500 млрд долларов

Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает BBC.

Согласно индексу миллиардеров Forbes, состояние технологического магната ненадолго достигло $500,1 млрд в среду днем по нью-йоркскому времени, а затем несколько снизилось до чуть более $499 млрд.

Рост состояния Маска связан с подорожанием компании по производству электромобилей Tesla. Кроме того, за последние месяцы также выросли оценки других его предприятий, включая стартап по искусственному интеллекту xAI и аэрокосмическое предприятие SpaceX.

Акции Tesla выросли почти на 4%, прибавив 9,3 миллиарда долларов в состояние бизнесмена. Производитель ракет SpaceX сейчас стоит 400 миллиардов долларов. Компания xAI, где Маску принадлежат 53% акций, оценивается в 60 млрд долларов.

В издании отметили, что этот рубеж еще больше подтверждает статус Маска как самого богатого человека мира с ощутимым преимуществом над другими лидерами глобального технологического сектора.

Согласно индексу миллиардеров Forbes, основатель Oracle Ларри Эллисон является вторым самым богатым человеком в мире с состоянием около 350,7 млрд долларов.

В прошлом месяце Эллисон ненадолго опередил Маска после того, как акции Oracle взлетели более чем на 40% благодаря неожиданно оптимистичным прогнозам компании по ее бизнесу в области облачной инфраструктуры и сделок в сфере искусственного интеллекта.

В первую пятерку самых богатых людей мира также входят глава Meta Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос и соучредитель Google Ларри Пейдж.

Рейтинг самых богатых

Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, затем уступил первое место в рейтинге Bloomberg основателю Amazon Джеффу Безосу, а в прошлом году вернул этот титул.

Состояние Маска резко изменилось в конце 2022 года, когда в какой-то момент его собственный капитал уменьшился более чем на 200 миллиардов долларов. Но он резко вырос после победы Дональда Трампа на президентских выборах, на которых Маск стал его самым заметным политическим донором.

После выборов за один день капитал Маска увеличился на 26,5 миллиарда долларов благодаря росту акций Tesla.

Тогда бизнесмен стал первым человеком, чей собственный капитал достиг и превысил отметку в 400 миллиардов долларов,