Ілон Маск став першою людиною в світі, чий статок перевищив 500 млрд доларів

Американський бізнесмен, власник Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 500 мільярдів доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє BBC.

Згідно з індексом мільярдерів Forbes, статки технологічного магната ненадовго сягнули $500,1 млрд у середу вдень за нью-йоркським часом, а потім дещо знизилися до трохи більше $499 млрд.

Зростання статків Маска пов’язане з подорожчанням компанії з виробництва електромобілів Tesla. Окрім цього, за останні місяці також зросли оцінки інших його підприємств, включаючи стартап зі штучного інтелекту xAI і аерокосмічне підприємство SpaceX.

Акції Tesla виросли майже на 4%, додавши 9,3 мільярда доларів до статків бізнесмена. Виробник ракет SpaceX наразі коштує 400 мільярдів доларів. Компанія xAI, де Маску належать 53% акцій, оцінюється в 60 млрд доларів.

У виданні відмітили, що цей рубіж ще більше підтверджує статус Маска як найбагатшої людини світу, із відчутною перевагою над іншими лідерами глобального технологічного сектору.

Згідно з індексом мільярдерів Forbes, засновник Oracle Ларрі Еллісон є другою найбагатшою людиною в світі зі статком близько 350,7 млрд доларів.

Минулого місяця Еллісон ненадовго випередив Маска після того, як акції Oracle злетіли більш ніж на 40% завдяки несподівано оптимістичним прогнозам компанії щодо її бізнесу в галузі хмарної інфраструктури та угод у сфері штучного інтелекту.

Наразі у першу п'ятірку найбагатших людей світу також входять глава Meta Марк Цукерберг, засновник Amazon Джеф Безос та співзасновник Google Ларрі Пейдж.

Рейтинг найбагатших

Ілон Маск вперше став найбагатшою людиною у світі в 2021 році, потім поступився першим місцем у рейтингу Bloomberg засновнику Amazon Джеффу Безосу, а минулого року повернув цей титул.

Статки Маска різко змінилися у кінці 2022 року, коли в якийсь момент його власний капітал зменшився більш як на 200 мільярдів доларів. Але він різко зріс після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, на яких Маск став його найпомітнішим політичним донором.

Після виборів за один день капітал Маска збільшився на 26,5 мільярда доларів завдяки зростанню акцій Tesla.

Тоді бізнесмен став першою людиною, чий власний капітал сягнув і перевищив позначку у 400 мільярдів доларів,