Маск втратив звання найбагатшої людини у світі: хто його обігнав

Засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон тимчасово очолив рейтинг найбагатших людей планети, змістивши з першого місця власника SpaceX і Tesla Ілона Маска. Статки Еллісона за один день зросли на рекордні $89 мільярд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

$89 мільярд за один день

Зазначається, що головною причиною такого стрімкого збагачення 81-річного Еллісона став ріст акцій компанії Oracle, які подорожчали на 41% за один день.

Це сталося після того, як компанія оприлюднила фінансовий звіт за квартал, результати якого значно перевищили очікування аналітиків, а також дала вкрай оптимістичний прогноз щодо свого бізнесу хмарної інфраструктури.

Згідно з документом, виручка Oracle від хмарних технологій зросла на 28% до $7,2 млрд, а від хмарної інфраструктури — на 55% до $3,3 млрд. Портфель зобов'язань Oracle зріс на 359% до $455 млрд завдяки великим контрактам, серед яких угода з OpenAI щодо створення центрів обробки даних потужністю 4,5 ГВт.

Еллісон за один день збільшив статки на $ 89 мільярдів — це найбільший одноденний приріст, будь-коли зафіксований індексом Bloomberg.

Статки Еллісона у середу, 10 вересня, сягнули $393 мільярди, але потім знизилися до $383, тоді як у Маска, який очолював рейтинг найбагатших людей світу $384 мільярди.

Наразі у першу п'ятірку найбагатших людей світу також входять глава Meta Марк Цукерберг, засновник Amazon Джеф Безос та співзасновник Google Ларрі Пейдж.

Хто такий Ларрі Еллісон

Ларрі Еллісону 81 рік, він заснував Oracle у 1977 році разом із Бобом Майнером та Едом Оутсом. Він залишив посаду генерального директора Oracle у вересні 2014 року після 37 років керівництва компанією та став головою ради директорів та технічним директором.

Еллісону також допомогли тісні відносини з президентом Дональдом Трампом. Він багато років підтримував Трампа і фінансує республіканців, а після свого повернення в січні цього року Трамп неодноразово хвалив Еллісона, підвищуючи тим самим рейтинг Oracle.

Останнім часом компанія досягла успіху на конкурентному ринку хмарної обчислювальної інфраструктури, де домінують Amazon і Microsoft.

Компанія Oracle планує побудувати кілька дата-центрів по всій території США спільно з партнерами і нещодавно уклала угоду з OpenAI на $30 млрд на рік.

Рейтинг найбагатших

Ілон Маск вперше став найбагатшою людиною у світі в 2021 році, потім поступився першим місцем у рейтингу Bloomberg засновнику Amazon Джеффу Безосу, а минулого року повернув цей титул.

Статки Маска різко змінилися у кінці 2022 року, коли в якийсь момент його власний капітал зменшився більш як на 200 мільярдів доларів. Але він різко зріс після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, на яких Маск став його найпомітнішим політичним донором.

Після виборів за один день капітал Маска збільшився на 26,5 мільярда доларів завдяки зростанню акцій Tesla.

Тоді бізнесмен став першою людиною, чий власний капітал сягнув і перевищив позначку у 400 мільярдів доларів,

На початку квітня через мита Трампа найбагатші люди світу втратили загалом 208 мільярдів доларів через падіння світових ринків.