Маск потерял звание самого богатого человека в мире: кто его обогнал

Основатель компании Oracle Ларри Эллисон временно возглавил рейтинг самых богатых людей планеты, сместив с первого места владельца SpaceX и Tesla Илона Маска. Состояние Эллисона за один день выросло на рекордные $89 миллиард.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

$89 миллиард за один день

Отмечается, что главной причиной столь стремительного обогащения 81-летнего Эллисона стал рост акций компании Oracle, которые подорожали на 41% за один день.

Это произошло после того, как компания обнародовала финансовый отчет за квартал, результаты которого значительно превысили ожидания аналитиков, а также дала крайне оптимистичный прогноз своего бизнеса облачной инфраструктуры.

Согласно документу, выручка Oracle от облачных технологий выросла на 28% до $7,2 млрд, а от облачной инфраструктуры — на 55% до $3,3 млрд. Портфель обязательств Oracle вырос на 359% до $455 млрд благодаря крупным контрактам, среди которых соглашение с OpenAI по созданию центров обработки данных мощностью 4,5 ГВ.

Эллисон за один день увеличил состояние на $89 миллиардов – это наибольший однодневный прирост, когда-либо зафиксированный индексом Bloomberg.

Отметим, что лидерство Эллисона было временным и позже Маск снова возглавил рейтинг самых богатых людей, обогнав соучредителя Oracle на $1 млрд.

Состояние Эллисона сейчас составляет $383, тогда как у Маска - $384 миллиарда.

В первую пятерку самых богатых людей мира также входят глава Meta Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос и соучредитель Google Ларри Пейдж.

Кто такой Ларри Эллисон

Ларри Эллисону 81 год, он основал Oracle в 1977 году вместе с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Он покинул пост генерального директора Oracle в сентябре 2014 года после 37 лет руководства компанией и стал председателем совета директоров и техническим директором.

Эллисону также помогли тесные отношения с президентом Дональдом Трампом. Он много лет поддерживал Трампа и финансирует республиканцев, а по возвращении в январе этого года Трамп неоднократно хвалил Эллисона, повышая тем самым рейтинг Oracle.

В последнее время компания добилась успеха на конкурентном рынке облачной вычислительной инфраструктуры, где доминируют Amazon и Microsoft.

Oracle планирует построить несколько дата-центров по всей территории США совместно с партнерами и недавно заключила соглашение с OpenAI на $30 млрд в год.

Рейтинг самых богатых

Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, затем уступил первое место в рейтинге Bloomberg основателю Amazon Джеффу Безосу, а в прошлом году вернул этот титул.

Состояние Маска резко изменилось в конце 2022 года, когда в какой-то момент его собственный капитал уменьшился более чем на 200 миллиардов долларов. Но он резко вырос после победы Дональда Трампа на президентских выборах, на которых Маск стал его самым заметным политическим донором.

После выборов за один день капитал Маска увеличился на 26,5 миллиарда долларов благодаря росту акций Tesla.

Тогда бизнесмен стал первым человеком, чей собственный капитал достиг и превысил отметку в 400 миллиардов долларов,

В начале апреля из-за пошлин Трампа самые богатые люди мира потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов из-за падения мировых рынков.