Администрация Трампа предлагает служащим вознаграждение в $10 000 за идеи сокращения госрасходов: что известно

Администрация Дональда Трампа делает решительный шаг в борьбе с расточительностью в госсекторе, предлагая федеральным служащим финансовое вознаграждение за их идеи по экономии. Новая программа позволяет работникам получать до $10 000 за каждое предложение, которое приведет к подтвержденной экономии на государственных контрактах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Инициатива действует в Министерстве финансов США, но ее цель — масштабировать модель на все федеральное правительство. По словам министра финансов Скотта Бессента, это является важным шагом для обеспечения "умного и эффективного расходования каждого доллара налогоплательщика". Сотрудники могут получить до 1% от сэкономленной суммы, но не больше установленного лимита в $10 000.

Эта программа отличается от схожих инициатив прошлого. Например, у администрации Барака Обамы была программа SAVE (Обеспечение ценности и эффективности американцев), которая также поощряла служащих подавать идеи, но вместо денег победители получали встречу с президентом. Хотя инициатива Обамы собрала более 38 000 идей, Трамп решил применить более конкретный и финансово мотивированный подход.

Новая программа более целенаправленна и базируется на инициативе аудиторской платформы GSA , которая призвала агентства обосновывать расходы на консалтинговые контракты. Администрация уже направила письма таким гигантам, как McKinsey & Co и Boston Consulting Group, требуя от них доказать, что их услуги приносят "реальную ценность" налогоплательщикам.

Этот курс на экономию является продолжением усилий, предпринятых Илоном Маском в Департаменте и эффективности правительства (DOGE), и отражает стремление Трампа к большей прозрачности и контролю над расходами.

