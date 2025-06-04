"Отвратительная мерзость": Маск раскритиковал законопроект Трампа о сокращении налогов и расходов

Во вторник, 3 июня, миллиардер Илон Маск подверг критике законопроект президента США Дональда Трампа о налогах и расходах, назвав его "отвратительной мерзостью", что приведет к увеличению дефицита федерального бюджета.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

"Мне жаль, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, полный свинства законопроект Конгресса о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто за это голосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете.", — написал генеральный директор Tesla и SpaceX в посте.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it. — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025

В свою очередь лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тюн заявил, что не согласен с оценкой Маска по стоимости законопроекта и поддерживает его принятие до 4 июля.

"У нас есть работа, которую мы должны выполнить, — нас для этого выбрал американский народ. У нас есть повестка дня, которую все продвигали во время предвыборной кампании, прежде всего президент Соединенных Штатов, и мы собираемся ее реализовать", — заявил законодатель из Южной Дакоты.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон также отверг жалобы Маска, заявив журналистам: "Мой друг Илон ужасно неправ".

Как считают журналисты, противодействие миллиардера законопроекта, который Трамп призвал республиканцев принять, является проверкой его политического влияния, ведь официальная роль Маска в администрации как специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства подошла к концу. Будучи главой DOGE, он в конце концов не смог достичь огромной экономии в стремившихся государственных органах.

Белый дом отверг выдвинутые во вторник обвинения Маска по принятию законопроекта.

"Послушайте, президент уже знает, где Илон Маск стоял за этим законопроектом. Это не меняет мнения президента. Это один большой, прекрасный законопроект, и он его придерживается", – заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт на брифинге в Белом доме.

Республиканцы в Сенате разделились по законопроекту еще до заявления Маска. Сторонники документа в Палате представителей настаивают на более глубоких сокращениях расходов, чем 1,6 триллиона долларов за десятилетие, тогда как другая коалиция республиканцев из сельских штатов настаивает на защите программы здравоохранения Medicaid для американцев с низким доходом.

Напомним,Илон Маск заявил, что идет от Трампа . Он сообщил, что его запланированный срок в должности специального правительственного служащего в Белом доме в администрации президента США Дональда Трампа завершился.