- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Илон Маск заявил, что идет от Трампа: чем будет заниматься
Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что его запланированный срок в должности специального правительственного служащего в Белом доме в администрации президента США Дональда Трампа завершился.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Маска в социальной сети Х.
Маск уходит из администрации Трампа
Миллиардер возглавлял Департамент эффективности правительства США (DOGE). Он контролировал значительные сокращения федеральной рабочей силы в рамках усилий администрации Трампа по сокращению федеральных расходов.
В феврале этого года Белый Дом предоставил Маске официальный статус специального госслужащего. Как сообщалось, согласно этому статусу миллиардер и технологический предприниматель не являются волонтером, но и не являются штатным федеральным служащим. Он не получал зарплату и имел сверхсекретный допуск к государственной тайне.
"Поскольку мой запланированный срок в должности специального правительственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Трампа за возможность уменьшить расточительные расходы", — подчеркнул бизнесмен.
Маск добавил, что миссия Департамента эффективности государственного управления (DOGE) "со временем будет только усиливаться, поскольку она станет образом жизни всего правительства".
Маск сосредоточится на SpaceX и Tesla
Как пишет CNN, в течение последних недель бизнесмен отошел от постоянной работы в правительстве, чтобы сосредоточиться на своих компаниях SpaceX и Tesla, которые испытали трудности из-за работы миллиардера в Белом доме.
За первые четыре месяца работы новой администрации DOGE под руководством миллиардера " перевернула федеральное правительство".
По меньшей мере, 121 тысяча федеральных служащих были уволены или попали под сокращение в первые 100 дней второго президентства Трампа. Федеральные гранты и программы были урезаны, а затем иногда возобновлялись после судебных тяжб.
DOGE продолжит свою работу даже после того, как Маск отойдет от дел, а его сотрудники останутся на своих местах, распределенные по федеральным ведомствам.
Associated Press пишет, что бизнесмен объявил о своем решении на следующий день после того, как было опубликовано его интервью, в котором он раскритиковал законопроект, объединяющий снижение налогов и усиление иммиграционного контроля.
Политическая карьера Маска завершена
Ранее публичные упоминания Маски стали все реже. Президент США Дональд Трамп заметно сократил посты о нем в Truth Social, а команда президента почти прекратила рассылку электронных писем с фамилией миллиардера.
Советники и официальные аккаунты Белого дома тоже почти перестали публиковать контент, в котором упоминается Маск. Даже члены Конгресса фактически перестали использовать его имя в своих рассылках. При этом Маск также уменьшил количество публичных упоминаний о Трампе на своей платформе X — до апреля миллиардер публиковал посты о президенте США почти каждый день, сейчас эти упоминания практически прекратились.
Один из неназванных представителей республиканской партии заявил в комментарии изданию Politico, что политическая карьера Маска завершена: "У него ужасающие рейтинги. Люди его ненавидят". Некоторые республиканцы стали считать Маска политически токсичными, чем пытаются воспользоваться демократы.