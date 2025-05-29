Ілон Маск заявив, що йде від Трампа: чим буде займатися

Американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що його запланований термін на посаді спеціального урядового службовця у Білому домі в адміністрації президента США Дональда Трампа завершився.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис Маска у соціальній мережі Х.

Маск йде з адміністрації Трампа

Мільярдер очолював Департамент ефективності уряду США (DOGE). Він контролював значні скорочення федеральної робочої сили в рамках зусиль адміністрації Трампа зі скорочення федеральних витрат.

У лютому цього року Білий Дім надав Маску офіційний статус спеціального держслужбовця. Як повідомлялося, згідно з цим статусом мільярдер і технологічний підприємець не є волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем. Він не отримував зарплату і мав надсекретний допуск до державної таємниці.

"Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марнотратні витрати", - наголосив бізнесмен.

Маск додав, що місія Департаменту ефективності державного управління (DOGE) "з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду".

Маск зосередиться на SpaceX і Tesla

Як пише CNN, протягом останніх тижнів бізнесмен відійшов від постійної роботи в уряді, щоб зосередитися на своїх компаніях SpaceX і Tesla, які зазнали труднощів через роботу мільярдера у Білому домі.

За перші чотири місяці роботи нової адміністрації DOGE під керівництвом мільярдера "перевернула федеральний уряд".

Щонайменше 121 тисяча федеральних службовців були звільнені або потрапили під скорочення в перші 100 днів другого президентства Трампа. Федеральні гранти й програми були урізані, а потім іноді відновлювалися після судових позовів.

DOGE продовжить свою роботу навіть після того, як Маск відійде від справ, а його співробітники залишаться на своїх місцях, розподілені по федеральних відомствах.

Associated Press пише , що бізнесмен оголосив про своє рішення наступного дня після того, як було опубліковано його інтерв'ю, в якому він розкритикував законопроєкт, що поєднує зниження податків та посилення імміграційного контролю. Як зауважив мільярдер, це "законопроєкт про величезні витрати", тоді як Трамп називає його "великим прекрасним законопроєктом".

Політична кар'єра Маска завершена

Раніше публічні згадки про Маска стали дедалі рідшими. Президент США Дональд Трамп помітно скоротив пости про нього в Truth Social, а команда президента майже припинила розсилку електронних листів із прізвищем мільярдера.

Радники та офіційні акаунти Білого дому теж майже припинили публікувати контент, у якому згадується Маск. Навіть члени Конгресу фактично перестали вживати його імʼя у своїх розсилках. При цьому Маск також зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі X — до квітня мільярдер публікував пости про президента США майже щодня, зараз ці згадки практично припинилися.

Один із неназваних представників республіканської партії заявив у коментарі виданню Politico, що політична кар'єра Маска завершена: "У нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять". Деякі республіканці почали вважати Маска політично токсичним, чим намагаються скористатися демократи.