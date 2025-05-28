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Ілон Маск інтегрує ШІ Grok в Telegram за $300 млн: Дуров розкрив деталі угоди

Grok
Telegram отримає Grok від Маска

Telegram та компанія xAI Ілона Маска уклали однорічну угоду про партнерство, в рамках якої чат-бот Grok буде інтегрований у функціонал месенджера. 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис Павла Дурова в соцмережі Х.

"Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до найкращої на ринку технології штучного інтелекту. Ілон Маск і я домовилися про партнерство терміном на 1 рік, щоб надати xAI Grok нашому мільярду користувачів та інтегрувати його в усі додатки Telegram" - повідомив Павло Дуров.

Він додав, що у результаті угоди власники Telegram отримають 300 мільйонів доларів грошима та акціями від xAI, а також 50% доходу від підписок xAI, проданих через Telegram.

Нейромережа зможе допомагати користувачам писати повідомлення, складати стислий витяг інформації з PDF-файлів і сайтів за посиланнями, модерувати чат, а також генерувати анімовані стікери та аватарки. Також ніхто не заважає користуватися Grok як чат-ботом, для цього потрібно ввести будь-який запит у пошук.

Нагадаємо, у березні Маск офіційно оголосив про впровадження Grok у месенджер Telegram. Функціональність залишалася обмеженою: штучний інтелект здатен відповідати на запитання користувачів, проте пошукові можливості та глибокі аналітичні міркування відсутні.

Автор:
Тетяна Бесараб