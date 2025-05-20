На конференції Microsoft Build 2025 пролунала несподівана новина: моделі Grok 3 і Grok 3 mini від компанії xAI Ілона Маска тепер доступні в хмарній платформі Microsoft Azure. Що ще цікавіше — це сталося на тлі активної співпраці Microsoft з OpenAI, тож поява Grok виглядає як несподіваний стратегічний крок.

Про це пише Delo.ua з посиланням на британське видання PC.MAG.

Усе стало зрозуміло після виступу Сатьї Наделли, генерального директора Microsoft. Під час відкриття конференції він офіційно анонсував інтеграцію Grok, а згодом на екрані з’явився сам Ілон Маск — у попередньо записаному відео. У короткій розмові з Наделлою Маск визнав, що Grok "робив і робитиме помилки", але запевнив, що команда xAI прагне виправляти їх якнайшвидше. Він також закликав розробників Microsoft "погратися" з Grok та надати зворотний зв’язок, при цьому натякнувши на швидкий реліз Grok 3.5.

Grok — це ШІ-чатбот від xAI Ілона Маска, інтегрований у соцмережу X (колишній Twitter). Його позиціонують як "більш вільну" альтернативу ChatGPT, без "лівацької цензури" (цитата з позиціювання Маска). Але ця свобода іноді перетворюється на ексцентричність, дезінформацію або провокативність. Так, Grok неодноразово висловлював конспірологічні теорії, наприклад, про те, що уряди навмисне приховують правду про Covid-19 або ведуть масовий контроль над громадянами через вакцини. Також Grok часом використовує саркастичний або "грубий" стиль, який нагадує тролінг. Наприклад, коли користувача цікавила тема тривожності, Grok міг відповісти фразами на кшталт: "Ну, всі ми помремо — чому б не почати хвилюватися вже зараз?"

Незважаючи на це, нестабільна репутація не завадила Microsoft інтегрувати моделі Grok до Azure. Варто зазначити, що Microsoft не відмовляється від GPT-моделей OpenAI, які використовуються у флагманському продукті Copilot. Ба більше — на Build оголосили, що Copilot отримає доступ до нової моделі GPT-4o для генерації зображень. Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, також узяв участь у Build 2025, що лише підкреслює складність і багатошаровість стратегії Microsoft у світі ШІ.

Утім, це не перший контакт Microsoft з xAI. Раніше цього року компанії вже співпрацювали з Nvidia в межах спільного інфраструктурного проєкту для ШІ. Крім того, Microsoft відкрила доступ до китайської моделі DeepSeek R1 та Meta Llama 2 — компанія продовжує додавати до Azure всі помітні інновації з ринку генеративного ШІ. Поки Google не поспішає інтегрувати свій Gemini до Azure, Microsoft демонструє відкритість і гнучкість. Можливо, вже на Google I/O 20 травня ми побачимо нову хвилю альянсів — і участь Microsoft там не виключена.

ШІ-гонка триває, і Microsoft, схоже, готова тестувати всіх — навіть суперників своїх найближчих партнерів.