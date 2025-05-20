На конференции Microsoft Build 2025 прозвучала неожиданная новость: модели Grok 3 и Grok 3 mini от компании xAI Илона Маска теперь доступны в облачной платформе Microsoft Azure. Что еще интереснее — это произошло на фоне активного сотрудничества Microsoft с OpenAI, так что появление Grok выглядит как неожиданный стратегический шаг.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на британское издание PC.MAG .

Все стало ясно после выступления Сатьи Наделлы, генерального директора Microsoft. Во время открытия конференции он официально анонсировал интеграцию Grok, а затем на экране появился сам Илон Маск — в предварительно записанном видео. В коротком разговоре с Наделлой Маск признал, что Grok "совершал и совершает ошибки", но заверил, что команда xAI стремится исправлять их как можно быстрее. Он также призвал разработчиков Microsoft "поиграть" с Grok и предоставить обратную связь, намекнув на быстрый релиз Grok 3.5.

Grok – это ИИ-чатбот от xAI Илона Маска, интегрированный в соцсеть X (бывший Twitter). Его позиционируют как "более свободную" альтернативу ChatGPT, без "левацкой цензуры" (цитата по позиционированию Маска). Но эта свобода иногда превращается в эксцентричность, дезинформацию или провокационность. Так, Grok неоднократно высказывал конспирологические теории, например, о том, что правительства намеренно скрывают правду о Covid-19 или ведут массовый контроль над гражданами через вакцины. Также Grok иногда использует саркастический или "грубый" стиль, напоминающий троллинг. Например, когда пользователя интересовала тема тревожности, Grok мог ответить фразами типа: "Ну, все мы умрем — почему бы не начать волноваться уже сейчас?"

Несмотря на это, нестабильная репутация не помешала Microsoft интегрировать модели Grok в Azure. Стоит отметить, что Microsoft не отказывается от GPT-моделей OpenAI, используемых во флагманском продукте Copilot. Более того, на Build объявили, что Copilot получит доступ к новой модели GPT-4o для генерации изображений. Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, также принял участие в Build 2025, что лишь подчеркивает сложность и многослойность стратегии Microsoft в мире ИИ.

Впрочем, это не первый контакт Microsoft с xAI. Ранее в этом году компании уже сотрудничали с Nvidia в рамках совместного инфраструктурного проекта для ИИ. Кроме того, Microsoft открыла доступ к китайской модели DeepSeek R1 и Meta Llama 2 – компания продолжает добавлять в Azure все заметные инновации с рынка генеративного ИИ. Пока Google не спешит интегрировать свой Gemini в Azure, Microsoft демонстрирует открытость и гибкость. Возможно, уже на Google I/O 20 мая мы увидим новую волну альянсов – и участие Microsoft там не исключено.

ИИ-гонка продолжается, и Microsoft, похоже, готова тестировать всех – даже соперников своих ближайших партнеров.