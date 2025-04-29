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OpenAI и Microsoft начали интеграцию ШИ-решений в авиации

работы, искусственный интеллект
Фото AI4Future, сгенерированное на FLUX.1

OpenAI инициировал первое в своем роде сотрудничество с крупным авиаперевозчиком – Singapore Airlines. Итого компании разрабатывают инновационные решения на базе генеративного искусственного интеллекта (GenAI), которые должны трансформировать как клиентский сервис, так и внутренние операции.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Благодаря новым инструментам, способным анализировать текст, аудио, видео и диаграммы, SIA планирует усилить функциональность виртуального ассистента на сайте, упростить планирование путешествий для пассажиров, а также предоставить сотрудникам разумные подсказки для выполнения рутинных и критических задач. Эта коллаборация стала первым кейсом, когда OpenAI напрямую работает с авиакомпанией.

Microsoft, в свою очередь, как пишет FT, объявил о партнерстве с Pegasus Airlines сосредоточенное на автоматизации цифровой инфраструктуры перевозчика. На базе Azure AI компания разработала виртуального ассистента FlyBot, который будет помогать пассажирам получать информацию о рейсах, обновлениях в реальном времени, напоминаниях и ответах на типовые вопросы без участия живого оператора. Pegasus также автоматизировал часть HR-процессов и внутренних сервисов, что позволяет снижать нагрузку на персонал. Впрочем, часть пассажиров указывает на риски цифрового барьера и сложности в нетипичных ситуациях, где необходимо участие человека.

Правда, для Microsoft это не первый опыт в авиации: ранее компания уже объявляла о сотрудничестве с Alaska Airlines. В рамках этой инициативы были развернуты инструменты для оптимизации расписаний, управления экипажем и уменьшения задержек рейсов с помощью облачных сервисов и ИИ.

Это не единичные примеры интеграции ИИ в авиации. Google Cloud объявил о партнерстве с Air France-KLM для развертывания решений на основе генеративного ИИ, ориентированных на аналитику клиентских данных и поддержки принятия бизнес-решений.

Кроме того, NVIDIA предлагает свои решения и процессоры для создания платформ цифрового моделирования самолетов нового поколения авиапроизводителями. Целью сотрудничества является сократить время разработки самолетов, улучшить аэродинамику и уменьшить влияние на окружающую среду. Впрочем, официальных партнерств NVIDIA пока не анонсировала.

Автор:
Кейт Щеглова