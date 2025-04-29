OpenAI та Microsoft розпочали інтеграцію ШІ-рішень в авіації

OpenAI ініціював першу у своєму роді співпрацю з великим авіаперевізником — Singapore Airlines. Разом компанії розробляють інноваційні рішення на базі генеративного штучного інтелекту (GenAI), які мають трансформувати як клієнтський сервіс, так і внутрішні операції.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

Завдяки новим інструментам, що здатні аналізувати текст, аудіо, відео та діаграми, SIA планує посилити функціональність віртуального асистента на сайті, спростити планування подорожей для пасажирів, а також надати співробітникам розумні підказки для виконання рутинних і критичних завдань. Ця колаборація стала першим кейсом, коли OpenAI напряму працює з авіакомпанією.

Microsoft, своєю чергою, як пише FT, оголосив про партнерство з Pegasus Airlines зосереджене на автоматизації цифрової інфраструктури перевізника. На базі Azure AI компанія розробила віртуального асистента FlyBot, який допомагатиме пасажирам отримувати інформацію про рейси, оновлення в реальному часі, нагадування та відповіді на типові запитання без участі живого оператора. Pegasus також автоматизував частину HR-процесів і внутрішніх сервісів, що дозволяє знижувати навантаження на персонал. Утім, частина пасажирів вказує на ризики цифрового бар’єру та складнощі в нетипових ситуаціях, де потрібна участь людини.

Щоправда, для Microsoft це не перший досвід в авіації: раніше компанія вже оголошувала про співпрацю з Alaska Airlines У межах цієї ініціативи було розгорнуто інструменти для оптимізації розкладів, управління екіпажем та зменшення затримок рейсів за допомогою хмарних сервісів і ШІ.

Це не поодинокі приклади інтеграції ШІ в авіації. Google Cloud оголосив про партнерство з Air France–KLM для розгортання рішень на основі генеративного ШІ, орієнтованих на аналітику клієнтських даних і підтримку прийняття бізнес-рішень.

Крым того, NVIDIA пропонує свої рішення і процесори для створення платформ цифрового моделювання літаків нового покоління авіавиробниками. Співпраця має на меті скоротити час розробки літаків, покращити аеродинаміку та зменшити вплив на довкілля. Втім, офіційних партнерствNVIDIA поки не анонсувала.