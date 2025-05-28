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Илон Маск интегрирует ИИ Grok в Telegram за $300 млн: Дуров раскрыл детали сделки
Telegram и компания xAI Илона Маска заключили годовое соглашение о партнерстве, в рамках которого чат-бот Grok будет интегрирован в функционал мессенджера.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост Павла Дурова в соцсети Х.
"Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей на рынке технологии искусственного интеллекта. Илон Маск и я договорились о партнерстве сроком на 1 год, чтобы предоставить xAI Grok нашему миллиарду пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram" — сообщил Павел Дуров.
Он добавил, что в результате сделки владельцы Telegram получат 300 миллионов долларов деньгами и акциями от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, проданных через Telegram.
Нейросеть сможет помогать пользователям писать сообщения, составлять краткое извлечение информации из PDF-файлов и сайтов по ссылкам, модерировать чат, а также генерировать анимированные стикеры и аватарки. Также никто не мешает воспользоваться Grok как чат-ботом, для этого необходимо ввести хоть какой запрос в поиск.
Напомним, в марте Маск официально объявил о внедрении Grok в мессенджер Telegram. Функциональность оставалась ограниченной: искусственный интеллект способен отвечать на вопросы пользователей, однако поисковые возможности и глубокие аналитические соображения отсутствуют.