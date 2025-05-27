Продажи Tesla в ЕС сократились вдвое

Продажи электромобилей компании Tesla Илона Маска в Европейском Союзе сократились на 52% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В апреле было продано только 5475 автомобилей.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Guardian.

Согласно последним данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), обнародованным во вторник, 27 мая, продажи автомобилей Tesla в Европейском Союзе в аналогичный период в 2024 году составили 11 540 единиц.

Издание отмечает, что это падение следует за падением продаж Tesla в Европе в январе, феврале и марте, что свидетельствует о том, что противоречивая политика Маска и его связь с Белым домом Трампа вредят популярности бренда, поскольку в этом году в автосалонах Tesla появились протесты против Маска.

Помимо влияния публичного имиджа Маска, на продажи Tesla в Европе также оказывают влияние внутренние факторы, такие как обновление модельного ряда компании, в частности новой модели Model Y.

В то же время, общий автомобильный рынок ЕС в апреле продемонстрировал небольшой рост на 1,3% в годовом исчислении, несмотря на нестабильную глобальную экономическую ситуацию. Продажи новых электромобилей в целом выросли на 26,4% с начала года, достигнув 558262 единиц и занимая 15,3% рынка ЕС.

В ACEA подчеркнули, что хотя доля электромобилей медленно растет, этот процесс остается постепенным и неравномерным в разных странах Евросоюза.

Также Tesla сталкивается с ростом конкуренции со стороны китайских производителей. К примеру, китайская компания BYD впервые обогнала Tesla по количеству проданных электромобилей в Европе, по данным исследовательской компании Jato Dynamics.

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей Tesla падают по всему миру. Tesla сообщила о снижении продаж автомобилей в первом квартале 2025 года на 13%, что стало самым плохим результатом с середины 2022 года.