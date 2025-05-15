Tesla отменила запрет на выкуп лизинговых авто после лет обещаний о роботокси

Американская компания Tesla в конце ноября 2024 года упразднила свою противоречивую политику, которая более четырех лет запрещала клиентам в США выкупать автомобили после истечения срока лизинга.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Этот запрет компания ввела еще в 2019 году, объясняя его потребностью в формировании парка беспилотных такси, что должно стать основой будущей сети роботакси Tesla.

В апреле 2019 года генеральный директор компании Илон Маск утверждал, что в течение следующего года Tesla запустит более миллиона таких автономных авто. Однако ни одно из этих обещаний не сбылось.

По словам источников, знакомых с внутренней розничной политикой компании, Tesla зарабатывала, продавая вернувшиеся с лизинга автомобили новым покупателям — часто по более высоким ценам.

Компания модернизировала подержанные авто, в том числе добавляя функции вроде Full Self-Driving или ранее продававшиеся отдельно acceleration boost. Благодаря таким программным обновлениям Tesla получала дополнительную прибыль, избежав значительного обесценивания автомобилей, обычно теряющих ценность со временем.

Эта практика нарушала устоявшиеся отраслевые нормы, где клиентам обычно разрешается выкупить автомобиль после окончания лизингового срока. Многие арендаторы были введены в заблуждение, поверив в то, что компания действительно собирает транспорт для флота беспилотных такси. По возвращении автомобилей некоторые клиенты с удивлением обнаруживали, что они сразу же были перепроданы, а не сохранены для анонсированной сети.

Tesla официально объявила об изменении политики 27 ноября 2024 из-за публикации на платформе X, принадлежащей Маске. С этого момента компания разрешила выкуп авто после лизинга для новых контрактов и обновила соответствующие разделы на своем сайте. Это явилось реакцией на изменение рыночной ситуации: спрос на подержанные Tesla уменьшился, а стоимость их продажи упала.

За последний год средняя цена на подержанные авто Tesla снизилась на 7,6%, в то время как общее падение цен на авто среди всех брендов составило всего 0,8%. Резче всего подешевели Cybertruck (на 46%) и Model Y (на 14,1%). Это негативно повлияло на финансовые показатели компании: во время январского отчета финансовый директор Tesla признал, что доходы от продажи подержанных автомобилей существенно снизились.

Согласно данным Tesla, с 2019 года компания передала в лизинг более 314 тысяч автомобилей, что составляет 4,4% всех поставок. До сих пор непонятно, действовал ли запрет на выкуп за пределами США. Аналитики предполагают, что отмена этой политики обусловлена необходимостью уменьшить риски, связанные с накоплением быстро теряющих ценность автомобилей.

Добавим, в первом квартале 2025 года компания Tesla испытала значительное снижение доходов от производства автомобилей — они упали на 20%. Чистая прибыль снизилась еще больше — на 71%.