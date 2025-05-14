Tesla возобновляет поставки китайских деталей для производства моделей Cybercab и Semi

Компания Илона Маска Tesla планирует начать поставки комплектующих из Китая в США для производства автомобилей Cybercab и Semi с конца этого месяца после того, как США и Китай достигли перемирия по поводу пошлин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Этот шаг, считает агентство, иллюстрирует, как деэскалация торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира после переговоров в Женеве оказывает непосредственное влияние на деловую активность.

В прошлом месяце Tesla приостановила планы по поставке комплектующих из КНР после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%, что может помешать планам Tesla по расширению.

Tesla планирует начать опытное производство двух новых моделей в октябре, а массовое – в 2026 году. При этом грузовики Cybercab будет производиться в Техасе, а роботакси Semi – в Неваде.

Компания Маска также планирует увеличить производство своих грузовиков Semi в 2026 году и ускорить поставки давно просроченных заказов клиентам, включая PepsiCo.

Вайбхав Танеджа, финансовый директор Tesla, заявил, что пошлины США наносят ущерб капиталовложениям автопроизводителя, поскольку Tesla вынуждена ввозить оборудование из-за пределов США, в том числе из Китая, для расширения внутренних производственных линий.

Напомним, седьмой месяц продажи Tesla в Китае демонстрируют спад, что свидетельствует о потере компанией своих позиций на этом ключевом рынке. Это происходит на фоне роста конкуренции со стороны отечественных автопроизводителей, прежде всего BYD.