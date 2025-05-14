Tesla відновлює постачання китайських деталей для виробництва моделей Cybercab та Semi

Компанія Ілона Маска Tesla планує почати поставки комплектуючих з Китаю до США для виробництва автомобілів Cybercab і Semi з кінця цього місяця після того, як США та Китай досягли перемир'я з приводу мит.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Цей крок, вважає агентство, ілюструє, як деескалація торговельної війни між двома найбільшими економіками світу після переговорів у Женеві безпосередньо впливає на ділову активність.

Минулого місяця Tesla призупинила плани щодо постачання комплектуючих з КНР після того, як президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 145%, що може завадити планам Tesla по розширенню.

Tesla планує розпочати дослідне виробництво двох нових моделей у жовтні, а масове – у 2026 році. При цьому вантажівки Cybercab вироблятиметься в Техасі, а роботаксі Semi – у Неваді.

Компанія Маска також планує збільшити виробництво своїх вантажівок Semi у 2026 році та прискорити постачання давно прострочених замовлень клієнтам, включаючи PepsiCo.

Вайбхав Танеджа, фінансовий директор Tesla, заявив, що мита США завдають збитків капіталовкладенням автовиробника, оскільки Tesla змушена ввозити обладнання з-за меж США, зокрема з Китаю, для розширення внутрішніх виробничих ліній.

Нагадаємо, сьомий місяць поспіль продажі Tesla в Китаї демонструють спад, що свідчить про втрату компанією своїх позицій на цьому ключовому ринку. Це відбувається на тлі зростання конкуренції з боку вітчизняних автовиробників, насамперед BYD.