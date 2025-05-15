Tesla скасувала заборону на викуп лізингових авто після років обіцянок про роботаксі

Американська компанія Tesla наприкінці листопада 2024 року скасувала свою суперечливу політику, яка понад чотири роки забороняла клієнтам у США викуповувати автомобілі після завершення терміну лізингу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Цю заборону компанія запровадила ще у 2019 році, пояснюючи її потребою у формуванні парку безпілотних таксі, що мало стати основою майбутньої мережі роботаксі Tesla.

У квітні 2019 року генеральний директор компанії Ілон Маск стверджував, що протягом наступного року Tesla запустить понад мільйон таких автономних авто. Проте жодне з цих обіцянок не справдилося.

Натомість, за словами джерел, знайомих з внутрішньою роздрібною політикою компанії, Tesla заробляла, продаючи автомобілі, що повернулися з лізингу, новим покупцям — часто за вищими цінами.

Компанія модернізувала вживані авто, зокрема додаючи функції на кшталт Full Self-Driving або acceleration boost, що раніше продавалися окремо. Завдяки таким програмним оновленням Tesla отримувала додатковий прибуток, уникнувши значного знецінення автомобілів, які зазвичай втрачають цінність із часом.

Ця практика порушувала усталені галузеві норми, де клієнтам зазвичай дозволяється викупити автомобіль після завершення лізингового терміну. Багато орендарів були введені в оману, повіривши в те, що компанія дійсно збирає транспорт для флоту безпілотних таксі. Після повернення автомобілів деякі клієнти з подивом виявляли, що ті одразу ж були перепродані, а не збережені для анонсованої мережі.

Tesla офіційно оголосила про зміну політики 27 листопада 2024 року через публікацію на платформі X, що належить Маску. З того моменту компанія дозволила викуп авто після лізингу для нових контрактів і оновила відповідні розділи на своєму сайті. Це стало реакцією на зміну ринкової ситуації: попит на вживані Tesla зменшився, а вартість їх продажу впала.

За останній рік середня ціна на вживані авто Tesla знизилася на 7,6%, тоді як загальне падіння цін на авто серед усіх брендів склало лише 0,8%. Найрізкіше подешевшали Cybertruck (на 46%) та Model Y (на 14,1%). Це негативно вплинуло на фінансові показники компанії: під час січневого звіту фінансовий директор Tesla визнав, що прибутки від продажу вживаних авто суттєво знизилися.

Згідно з даними Tesla, з 2019 року компанія передала в лізинг понад 314 000 автомобілів, що становить 4,4% усіх поставок. Досі незрозуміло, чи діяла заборона на викуп за межами США. Аналітики припускають, що скасування цієї політики обумовлене необхідністю зменшити ризики, пов’язані з накопиченням автомобілів, які швидко втрачають цінність.

Додамо, у першому кварталі 2025 року компанія Tesla зазнала значного зниження доходів від виробництва автомобілів — вони впали на 20%. Чистий прибуток знизився ще більше — на 71%.