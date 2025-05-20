Политическая карьера завершена: упоминания о Маске исчезли из публичного пространства Трампа — Politico

Публичные упоминания об Илоне Маске становятся все более редкими. Президент США Дональд Трамп заметно сократил посты о нем в Truth Social, а команда президента почти прекратила рассылку электронных писем с фамилией миллиардера.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico.

Издание выяснило, что в феврале и марте Трамп упоминал Маска в среднем четыре раза в неделю, но с начала апреля не упомянул о нем ни разу.

Советники и официальные аккаунты Белого дома тоже почти перестали публиковать контент, в котором упоминается Маск. Даже члены Конгресса фактически перестали использовать его имя в своих рассылках.

При этом Маск также уменьшил количество публичных упоминаний о Трампе на своей платформе X — до апреля миллиардер публиковал посты о президенте США почти каждый день, сейчас эти упоминания практически прекратились.

Один из неназванных представителей республиканской партии заявил в комментарии Politico, что политическая карьера Маска завершена: "У него ужасные рейтинги. Люди его ненавидят". Некоторые республиканцы стали считать Маска политически токсичным, чем пытаются воспользоваться демократы.

Politico прогнозирует, что Илон Маск, обладающий огромной аудиторией на своей платформе X, вряд ли полностью исчезнет из публичного пространства. Демократы заявляют, что его все еще можно использовать как "страшилку". Маск стал настолько мощным антагонистом для левых, что демократы до сих пор планируют вспоминать его накануне нынешних выборов в Виргинии и Нью-Джерси, а также на промежуточных выборах в следующем году.

По данным Politico, пребывание миллиардера в должности "специального государственного служащего" было ограничено 130-дневным лимитом, после чего тот полностью вернется в управление своими бизнесами SpaceX и Tesla.

Опрос Navigator Research этой весной демонстрирует, что работа Департамента эффективности правительства (DOGE) теряет популярность, когда ее связывают с Маском. А по результатам опроса Data for Progress в конце апреля, большинство американцев хотели бы, чтобы он покинул правительство после завершения его 130-дневного срока. Этот срок должен истечь в конце мая или в начале июня.

Издание добавляет, что агрессивная политика сокращения расходов DOGE, вероятно, будет продолжаться даже после того, как Маск покинет должность.

Напомним, в феврале этого года Илону Маску Белый дом предоставил официальный статус специального госслужащего. Как сообщалось, согласно этому статусу миллиардер и технологический предприниматель не являются волонтером, но и не являются штатным федеральным служащим. Он не получал зарплату и имел сверхсекретный допуск к государственной тайне.