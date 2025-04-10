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Компания OpenAI подала иск против Илона Маска: что известно о деле
9 апреля разработчик искусственного интеллекта OpenAI подал иск против Илона Маска, сославшись на систематические преследования со стороны миллиардера, попросив федерального судью остановить его от любых "дальнейших незаконных и несправедливых действий" в отношении компании.
Об этом сообщает агентство R euters.
Маск и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман совместно основали OpenAI в 2015 году, но Илон ушел из компании до того, как она стала лидером технологий. Недавно Маск, создавший в 2023 году собственную фирму по разработке искусственного интеллекта xAI, попытался помешать производителю ChatGPT перейти на коммерческую модель, что привело к текущему судебному разбирательству.
В прошлом году Маск подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана, обвинив компанию и ее гендиректора в отходе от своей основной миссии — разрабатывать ИИ во благо человечества, а не корпоративной прибыли. В OpenAI отвергли обвинения, утверждая, что Маск пытался замедлить работу компании.
OpenAI в иске утверждает, что бывший основатель "не может спокойно смотреть" на успех стартапа. Представители компании попросили судью остановить Маска от дальнейших атак, а также "привлечь его к ответственности за ущерб, который он уже нанес". На кону в иске – переход разработчика ChatGPT на коммерческую модель, которая имеет решающее значение для привлечения дополнительного капитала и успешной конкуренции с мировыми разработчиками ИИ. По данным журналистов, обе стороны планируют начать судебный процесс с участием присяжных весной следующего года.
Напомним, использование ChatGPT бьет рекорды после обновления последней модели . В этом году среднее количество еженедельно активных пользователей ChatGPT впервые превысило отметку в 150 миллионов.