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Использование ChatGPT бьет рекорды после обновления последней модели
Ажиотаж вокруг создания анимационных произведений в стиле Ghibli с использованием инструмента генерации изображений ChatGPT привел к рекордному всплеску числа пользователей чат-бота OpenAI. Его серверы были слишком перегружены, и компании пришлось ввести временное ограничение использования этой функции.
Об этом сообщает агентство R euters.
Пользователи со всего мира заполонили социальные сети изображениями, созданными в рисованном стиле знаменитой японской анимационной студии Studio Ghibli, основанной известным режиссером Хаяо Миядзаки.
По данным исследовательской компании Similarweb, в этом году среднее количество еженедельно активных пользователей ChatGPT впервые превысило отметку в 150 миллионов.
"За последний час к нам присоединился один миллион пользователей", — сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман 31 марта, сравнив это с добавлением одного миллиона пользователей за пять дней после громкого запуска ChatGPT более двух лет назад.
По данным SensorTower, на прошлой неделе количество активных пользователей, доходы от подписок внутри приложений и количество загрузок приложений достигли исторического максимума после того, как компания-разработчик ИИ выпустила обновление для своей модели GPT-4o, обеспечивающей расширенные возможности генерации изображений.
Всемирное количество загрузок программы и еженедельное количество активных пользователей программы ChatGPT выросло на 11%.
Широкое использование инструмента искусственного интеллекта для создания эффекта Ghibli также вызвало вопрос о возможных нарушениях авторских прав.
"Правовой ландшафт изображений, созданных с помощью ИИ, имитирующих отличный стиль Studio Ghibli, является неопределенной территорией. Закон об авторском праве, как правило, защищает лишь определенные выражения, а не сами художественные стили", – сказал Эван Браун, партнер юридической фирмы Neal & McDevitt.
На использование образов из своих фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, негативно отреагировал японский режиссер и мультипликатор.
"Я в полном отвращении. Я вообще никогда не хотел бы использовать эту технологию в своей работе", — сказал Миядзаки, когда ему показали ранний рендер игры, созданной с помощью искусственного интеллекта.
Напомним, согласно новому исследованию OpenAI в партнерстве с Массачусетским технологическим институтом, частое использование чат-ботов, таких как ChatGPT , может быть связано с усилением одиночества и сокращением времени, проводимого по общению с другими людьми.