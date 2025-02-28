88% британских студентов используют ChatGPT в обучении и ставят сгенерированный текст в свои работы.

Британские университеты получили предупреждение о необходимости стресс-тестирования всех оцениваний после того, как новое исследование показало, что практически все студенты используют генеративный искусственный интеллект (genAI) в обучении, пишет AI4Future.

Опрос 1000 студентов – как местных, так и международных – выявил "взрывной рост" использования genAI за последний год. Почти девять из десяти (88%) студентов в исследовании 2025 года заявили, что использовали инструменты, такие как ChatGPT, для своих оценок, что значительно больше, чем 53% в прошлом году.

Доля студентов, пользующихся любыми ИИ-инструментами, выросла с 66% в 2024 году до 92% в 2025-м. Таким образом, только 8% студентов не используют ИИ согласно докладу Института политики высшего образования и Kortext, поставщика цифровых электронных учебников.

Джош Фримэн, автор доклада, отметил, что такие кардинальные изменения в поведении за один год случаются крайне редко, и предупредил: "Университетам следует принять во внимание: генеративный ИИ останется навсегда".

"Эти изменения ставят перед заведениями неотложные вызовы, – сказал Фримен. – Каждое оценивание нужно пересмотреть, чтобы понять, можно ли его легко выполнить с помощью ИИ. Для этого нужны смелые инициативы по переподготовке персонала относительно возможностей генеративного ИИ. Ни один университет не решит эти проблемы самостоятельно – нужно делиться наилучшими инструментами. в".

Студенты отмечают, что используют genAI для объяснения концепций, обобщения статей и поиска идей для исследований, но почти каждый пятый (18%) признался, что включал в свою работу текст, сгенерированный ИИ.

"На вопрос, почему они пользуются ИИ, студенты чаще всего отвечали, что это экономит им время (51%) и улучшает качество работы (50%)", – говорится в отчете. "Основными факторами, сдерживающими студентов от использования ИИ, является риск обвинения в академической неблагочестии и страх получить ложные или пристрастные результаты".