88% британських студентів використовують ChatGPT у навчанні і ставляють згенерований текст у свої роботи

Британські університети отримали попередження про необхідність "стрес-тестування" всіх оцінювань після того, як нове дослідження показало, що "практично всі" студенти використовують генеративний штучний інтелект (genAI) у навчанні, пише AI4Future

Опитування 1 000 студентів – як місцевих, так і міжнародних – виявило "вибухове зростання" використання genAI за останній рік. Майже дев’ять із десяти (88%) студентів у дослідженні 2025 року заявили, що використовували інструменти, такі як ChatGPT, для своїх оцінювань, що значно більше, ніж 53% минулого року.

Частка студентів, які користуються будь-якими ШІ-інструментами, зросла з 66% у 2024 році до 92% у 2025-му. Таким чином, лише 8% студентів не використовують ШІ, згідно з доповіддю Інституту політики вищої освіти та Kortext, постачальника цифрових електронних підручників.

Джош Фрімен, автор доповіді, зазначив, що такі кардинальні зміни у поведінці за один рік трапляються вкрай рідко, і попередив: "Університетам слід взяти до уваги: генеративний ШІ залишиться назавжди".

"Ці зміни ставлять перед закладами нагальні виклики, – сказав Фрімен. – Кожне оцінювання потрібно переглянути, щоб зрозуміти, чи можна його легко виконати за допомогою ШІ. Для цього потрібні сміливі ініціативи з перепідготовки персоналу щодо можливостей генеративного ШІ. Жоден університет не вирішить ці проблеми самостійно – потрібно ділитися найкращими практиками. У кінцевому підсумку ШІ-інструменти слід використовувати для покращення навчання, а не для його підриву".

Студенти зазначають, що використовують genAI для пояснення концепцій, узагальнення статей і пошуку ідей для досліджень, але майже кожен п’ятий (18%) зізнався, що включав у свою роботу текст, згенерований ШІ.

"На запитання, чому вони користуються ШІ, студенти найчастіше відповідали, що це економить їм час (51%) і покращує якість їхньої роботи (50%)", – йдеться у звіті. "Основними факторами, які стримують студентів від використання ШІ, є ризик звинувачення в академічній недоброчесності та страх отримати хибні або упереджені результати".