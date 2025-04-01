Використання ChatGPT б'є рекорди після оновлення останньої моделі

Ажіотаж навколо створення анімаційних творів в стилі Ghibli з використанням інструменту генерації зображень ChatGPT призвів до рекордного сплеску числа користувачів чат-бота OpenAI. Його сервери були надто перевантажені і компанії довелося запровадити тимчасове обмеження використання цієї функції.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Користувачі з усього світу заполонили соціальні мережі зображеннями, створеними в мальованому стилі знаменитої японської анімаційної студії Studio Ghibli, заснованої відомим режисером Хаяо Міядзакі.

За даними дослідницької компанії Similarweb, цього року середня кількість щотижня активних користувачів ChatGPT вперше перевищила позначку 150 мільйонів.

"За останню годину до нас приєднався один мільйон користувачів", - повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман 31 березня порівнявши це з додаванням одного мільйона користувачів за п'ять днів після гучного запуску ChatGPT більше двох років тому.

За даними SensorTower, минулого тижня кількість активних користувачів, дохід від підписок усередині додатків та кількість завантажень додатків досягли історичного максимуму після того, як компанія-розробник ШІ випустила оновлення для своєї моделі GPT-4o, що забезпечують розширені можливості генерації зображень.

Загальносвітова кількість завантажень програми та щотижнева кількість активних користувачів програми ChatGPT зросла на 11%.

Широке використання інструменту штучного інтелекту для створення ефекту Ghibli також викликало питання щодо можливих порушень авторських прав.

"Правовий ландшафт зображень, створених за допомогою ШІ, що імітують відмінний стиль Studio Ghibli, є невизначеною територією. Закон про авторське право, як правило, захищає лише певні вирази, а не самі художні стилі", - сказав Еван Браун, партнер юридичної фірми Neal & McDevitt.

На використання образів зі своїх фільмів, створених за допомогою штучного інтелекту, негативно відреагував японський режисер і мультиплікатор.

"Я в повній огиді. Я взагалі ніколи не хотів би використовувати цю технологію у своїй роботі", - сказав Міядзакі, коли йому показали ранній рендер гри, створеної за допомогою штучного інтелекту.

Нагадаємо, згідно з новим дослідженням OpenAI у партнерстві з Массачусетським технологічним інститутом, часте використання чат-ботів, таких як ChatGPT, може бути пов'язане з посиленням самотності і скороченням часу, що проводиться за спілкуванням з іншими людьми.