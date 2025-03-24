Дослідження OpenAI виявило зв'язок між використанням ChatGPT та самотністю

Згідно з новим дослідженням OpenAI у партнерстві з Массачусетським технологічним інститутом, часте використання чат-ботів, таких як ChatGPT, може бути пов'язане з посиленням самотності і скороченням часу, що проводиться за спілкуванням з іншими людьми.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє The Japan Times.

Згідно із дослідження, ті, хто проводив більше часу за набором тексту або розмовою з ChatGPT щодня, зазвичай повідомляли про більш високий рівень емоційної залежності від чат-бота, а також про підвищений рівень самотності. Результати, які були опубліковані у п’ятницю, є частиною кількох досліджень, проведених дослідниками з двох організацій, і не були рецензовані.

Запуск ChatGPT наприкінці 2022 року допоміг спровокувати ажіотаж довкола генеративного штучного інтелекту. З того часу люди використовували чат-ботів для всього: від кодування до сеансів ерзац-терапії. Оскільки розробники типу OpenAI висувають більш складні моделі та голосові функції, які дозволяють їм краще імітувати способи людського спілкування, мають, ймовірно, більше можливостей для формування парасоціальних відносин із цими чат-ботами.

В останні місяці відновилися побоювання щодо потенційної емоційної шкоди цієї технології, особливо серед молодих користувачів та людей із проблемами психічного здоров'я. За даними видання, компанія OpenAI розглядає нові дослідження як спосіб краще зрозуміти, як люди взаємодіють з її популярним чат-ботом і як він на них впливає.

"Деякі з наших цілей тут справді полягали в тому, щоб дати людям можливість зрозуміти, що може означати їхнє використання, та провести цю роботу для інформування", — сказала Сандхіні Агарвал, яка очолює надійну команду ШІ OpenAI та є співавтором дослідження.

Для проведення досліджень вчені протягом місяця стежили майже за 1000 осіб. Учасники мали широкий спектр попереднього досвіду роботи з ChatGPT і їм випадково призначали текстову версію або один з двох різних голосових варіантів для використання не менше п'яти хвилин на день. Декому було сказано вести відкриті чати про все, що вони хотіли; іншим було сказано вести особисті чи неособисті розмови із сервісом.

Дослідники виявили, що люди, які схильні більш емоційно прив'язуватися до людських відносин, більше довіряють чат-боту і з більшою ймовірністю почуваються самотніми і емоційно залежними від ChatGPT.

У другому дослідженні дослідники використовували програмне забезпечення для аналізу 3 мільйонів розмов користувачів з ChatGPT, а також опитували людей про те, як вони взаємодіють із чат-ботом. Вони виявили, що дуже мало людей насправді використовують ChatGPT для емоційних розмов.

Поки що рано говорити про це дослідження, і поки незрозуміло, якою мірою чат-боти можуть змусити людей почуватися самотнішими, і якою мірою люди, схильні до почуття самотності та емоційної залежності, можуть посилити ці почуття через чат-ботів.

Вчені сподіваються, що буде проведено більше досліджень того, як люди взаємодіють із ШІ.

"Зосередження уваги на самому ШІ цікаве. Але що дійсно важливо, особливо коли ШІ розгортається у великих масштабах, то це розуміння його впливу на людей ", — зазначив Пет Патаранутапорн, співавтор дослідження та науковий співробітник Массачусетського технологічного інституту.

Нагадаємо, OpenAI представила нові інструменти, які допоможуть розробникам і компаніям створювати ШІ-агентів — автоматизовані системи, що можуть самостійно виконувати завдання, використовуючи ШІ-моделі та фреймворки компані