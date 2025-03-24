Исследование OpenAI выявило связь между использованием ChatGPT и одиночеством

Согласно новому исследованию OpenAI в партнерстве с Массачусетским технологическим институтом, частое использование чат-ботов, таких как ChatGPT, может быть связано с усилением одиночества и сокращением времени, проводимого по общению с другими людьми.

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Об этом сообщает The Japan Times .

Согласно исследованию, те, кто проводил больше времени по набору текста или разговору с ChatGPT ежедневно, обычно сообщали о более высоком уровне эмоциональной зависимости от чат-бота, а также о повышенном уровне одиночества. Результаты , опубликованные в пятницу, является частью нескольких исследований, проведенных исследователями из двух организаций, и не были рецензированы.

Запуск ChatGPT в конце 2022 помог спровоцировать ажиотаж вокруг генеративного искусственного интеллекта. С тех пор люди использовали чат-ботов для всего: от кодировки до сеансов эрзац-терапии. Поскольку разработчики типа OpenAI выдвигают более сложные модели и голосовые функции, позволяющие им лучше имитировать способы человеческого общения, вероятно больше возможностей для формирования парасоциальных отношений с этими чат-ботами.

В последние месяцы возобновились опасения по поводу потенциального эмоционального ущерба этой технологии, особенно среди молодых пользователей и людей с проблемами психического здоровья. По данным издания, компания OpenAI рассматривает новые исследования как способ лучше понять, как люди взаимодействуют с ее популярным чат-ботом и как он на них влияет.

"Некоторые из наших целей здесь действительно заключались в том, чтобы дать людям возможность понять, что может означать их использование, и провести эту работу для информирования", — сказала Сандхини Агарвал, которая возглавляет надежную команду ИИ OpenAI и является соавтором исследования.

Для проведения исследований ученые в течение месяца следили почти 1000 человек. Участники имели широкий спектр опыта работы с ChatGPT и им случайно назначали текстовую версию или один из двух различных голосовых вариантов для использования не менее пяти минут в день. Некоторым было сказано вести открытые чаты обо всем, что они хотели; другим было сказано вести личные или неличные беседы с сервисом.

Исследователи обнаружили, что люди, склонные более эмоционально привязываться к человеческим отношениям, больше доверяют чат-боту и с большей вероятностью чувствуют себя одинокими и эмоционально зависимыми от ChatGPT.

Во втором исследовании исследователи использовали программное обеспечение для анализа 3 миллионов разговоров пользователей ChatGPT, а также опрашивали людей о том, как они взаимодействуют с чат-ботом. Они обнаружили, что очень мало людей действительно используют ChatGPT для эмоциональных разговоров.

Пока рано говорить об этом исследовании, и пока непонятно, в какой мере чат-боты могут заставить людей чувствовать себя одинокими, и в какой мере люди, склонные к чувству одиночества и эмоциональной зависимости, могут усилить эти чувства через чат-ботов.

Ученые надеются, что будет проведено больше исследований того, как люди взаимодействуют с ИИ.

"Сосредоточение внимания на самом ИИ интересно. Но что действительно важно, особенно когда ИИ разворачивается в больших масштабах, то это понимание его влияния на людей", — отметил Пэт Патаранутапорн, соавтор исследования и научный сотрудник Массачусетского технологического института.

Напомним, OpenAI представила новые инструменты, которые помогут разработчикам и компаниям создавать ШИ-агентов — автоматизированные системы, которые могут самостоятельно выполнять задачи, используя ШИ-модели и фреймворки.