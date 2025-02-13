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OpenAI анонсировала GPT-4.5 и GPT-5 для улучшения ИИ
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделился планами компании относительно новых моделей GPT-4.5 и GPT-5, направленных на улучшение понимания и доступности искусственного интеллекта.
Об этом сообщает The Verge.
Какие планы
Альтман признал, что линейка продуктов OpenAI стала более сложной и компания стремится улучшить ситуацию, упрощая свои предложения. Они пытаются вернуться к концепции единого, универсального интеллекта, чтобы сделать использование ИИ более удобным для пользователей.
Компания анонсировала выпуск GPT-4.5, названной Orion, которая станет последней моделью OpenAI, не использующей цепочку мыслей.
После выпуска GPT-4.5, компания сосредоточится на унификации моделей серии O и GPT, создавая системы, способные использовать все инструменты и понимать, когда необходимо прилагать больше усилий для решения задач, и быть полезными для широкого спектра задач.
Компания планирует выпустить GPT-5, которая будет интегрировать многие технологии OpenAI, включая o3, и больше не будет поставлять o3 в качестве отдельной модели.
Напомним, под давлением конкуренции со стороны китайского стартапа DeepSeek американские технологические гиганты Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить в 2025 году более 300 миллиардов долларов на искусственный интеллект.