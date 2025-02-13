OpenAI анонсировала GPT-4.5 и GPT-5 для улучшения ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделился планами компании относительно новых моделей GPT-4.5 и GPT-5, направленных на улучшение понимания и доступности искусственного интеллекта.

Об этом сообщает The Verge.

Какие планы

Альтман признал, что линейка продуктов OpenAI стала более сложной и компания стремится улучшить ситуацию, упрощая свои предложения. Они пытаются вернуться к концепции единого, универсального интеллекта, чтобы сделать использование ИИ более удобным для пользователей.

Компания анонсировала выпуск GPT-4.5, названной Orion, которая станет последней моделью OpenAI, не использующей цепочку мыслей.

После выпуска GPT-4.5, компания сосредоточится на унификации моделей серии O и GPT, создавая системы, способные использовать все инструменты и понимать, когда необходимо прилагать больше усилий для решения задач, и быть полезными для широкого спектра задач.

Компания планирует выпустить GPT-5, которая будет интегрировать многие технологии OpenAI, включая o3, и больше не будет поставлять o3 в качестве отдельной модели.

Напомним, под давлением конкуренции со стороны китайского стартапа DeepSeek американские технологические гиганты Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить в 2025 году более 300 миллиардов долларов на искусственный интеллект.