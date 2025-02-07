Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet потратят $300 млрд на ИИ в 2025 году

Под давлением конкуренции со стороны китайского стартапа DeepSeek американские технологические гиганты Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить в 2025 году более 300 миллиардов долларов на искусственный интеллект.

Об этом сообщает Financial Times.

Компании сообщили о совокупных капитальных затратах в размере $246 млрд в 2024 году по сравнению со $151 млрд в 2023-м. Они прогнозируют, что в текущем году расходы могут превысить $320 млрд. Расходы технологических гигантов США на развитие искусственного интеллекта взлетели на 63% за прошлый год и компании готовы инвестировать еще больше.

На этой неделе исполнительный директор Google Сундар Пичаи заявил, что компания планирует потратить $75 млрд в 2025 году, что на 42% больше, чем $53 млрд в прошлом году. По его словам, появление DeepSeek повысит спрос на модели ИИ, поскольку китайская компания продемонстрировала, как новые методы могут сделать разработку ИИ дешевле и стимулировать новые направления исследований.

Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил, что компания планирует потратить 80 миллиардов долларов на развитие Azure, платформы облачных вычислений, предоставляющую инструменты и инфраструктуру для создания ИИ.

6 февраля гендиректор Amazon Энди Джасси превзошел Google и Microsoft, прогнозируя более $100 млрд капитальных расходов в этом году, что более $77 млрд в 2024 году и более чем вдвое больше, чем $48 млрд в предыдущем году. Подавляющее большинство пойдут на центры обработки данных и серверы для Amazon Web Services.

Компания Meta также сообщила о $65 млрд. США запланированных капитальных расходов в 2025 году. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что инвестиции позволят его компании адаптировать технологии в зависимости от развития ИИ.

Стоит отметить, что после дешевой модели ИИ от китайского стартапа DeepSeek, в последнюю неделю января акции технологических компаний на Уолл-стрит потеряли около 1 триллиона долларов. В частности, акции Nvidia, основного производителя видеокарт, используемые для функционирования ИИ, упали на 12%, потеряв 384 миллиарда долларов рыночной стоимости. Акции европейского производителя микросхем ASML упали на 8,2%. Разработчики моделей ШИ, компании Microsoft и Meta потеряли 3,7% и 2% соответственно.

Уже несколько стран, среди которых США, Тайвань и страны ЕС, ввели запрет на использование популярного чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek. Главной причиной такого решения стали опасения национальной безопасности и риска передачи данных пользователей китайскому правительству.