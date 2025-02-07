DeepSeek ограничивает доступ к своей модели искусственного интеллекта и поднимает тарифы

Китайский стартап DeepSeek, вызвавший фурор своим ИИ, временно ограничил доступ к своей платформе из-за перегрузки серверов и объявил о повышении тарифов.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на вебсайт компании.

Китайский стартап приостановил возможность клиентов пополнять свои кредиты API. Но в компании заверили, что это не повлияет на существующие приобретенные кредиты, они будут сохранены и клиенты смогут спокойно использовать их и в дальнейшем.

DeepSeek, низкая цена которого вызвала беспокойство у некоторых конкурентов, также заявил, что скидки на доступ к его модели закончатся 8 февраля. После этого было сказано, что доступ к модели чата будет составлять 2 юаня за миллион входных токенов и 8 юаней за миллион выходных токенов. Когда его модель рассуждения станет доступна в Интернете, плата будет составлять 4 юаня за миллион входных токенов и 16 юаней за миллион выходных токенов.

Как пишет издание, после того, как компания представила чат-бот с искусственным интеллектом, спрос на услуги DeepSeek был высоким с конца января. Считалось, что DeepSeek мог конкурировать с ChatGPT от OpenAI, который был разработан за очень небольшую сумму денег — всего 5,576 миллиона долларов. Однако аналитическая компания SemiAnalysis подсчитала, что действительные расходы DeepSeek превышают 1 миллиард долларов.

Следует напомнить, что уже несколько стран, среди которых США, Тайвань и страны ЕС, ввели запрет на использование популярного чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek. Главной причиной такого решения стали опасения национальной безопасности и риска передачи данных пользователей китайскому правительству.

Компании Microsoft и OpenAI начали расследование о возможном несанкционированном получении разработчиками DeepSeek информации о технологии от разработчика ChatGPT. Предполагается, что группа лиц, связанная с китайским стартапом, могла угнать большой объем данных, используя интерфейс программирования приложений компании OpenAI.