DeepSeek обмежує доступ до своєї моделі штучного інтелекту та піднімає тарифи

Китайський стартап DeepSeek, що викликав фурор своїм ШІ, тимчасово обмежив доступ до своєї платформи через перевантаження серверів та оголосив про підвищення тарифів.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на вебсайт компанії.

Повідомляється, що китайський стартап призупинив можливість клієнтів поповнювати свої кредити API. Але в компанії запевнили, що це не вплине на вже існуючі придбані кредити, вони будуть збережені й клієнти зможуть спокійно використовувати їх і надалі.

DeepSeek, низька ціна якого викликала занепокоєння у деяких конкурентів, також заявив, що знижки на доступ до його моделі закінчаться 8 лютого. Після цього було сказано, що доступ до моделі чату становитиме 2 юані за мільйон вхідних токенів і 8 юанів за мільйон вихідних токенів. Коли його модель міркування стане доступною в Інтернеті, плата становитиме 4 юані за мільйон вхідних токенів і 16 юанів за мільйон вихідних токенів.

Як пише видання, після того, як компанія представила чат-бот зі штучним інтелектом, попит на послуги DeepSeek був високим з кінця січня. Вважалось, що DeepSeek міг конкурувати з ChatGPT від OpenAI, і який був розроблений за дуже невелику суму грошей — лише 5,576 мільйона доларів. Однак аналітична компанія SemiAnalysis підрахувала, що справжні витрати DeepSeek перевищують 1 мільярд доларів.

Варто нагадати, що вже кілька країн, серед яких США, Тайвань та країни ЄС, ввели заборону на використання популярного чат-бота зі штучним інтелектом DeepSeek. Головною причиною такого рішення стали побоювання щодо національної безпеки та ризику передачі даних користувачів китайському уряду.

Компанії Microsoft та OpenAI розпочали розслідування щодо можливого несанкціонованого отримання розробниками DeepSeek інформації про технологію від розробника ChatGPT. Припускається, що група осіб, пов'язана з китайським стартапом, могла викрасти великий обсяг даних, використовуючи інтерфейс програмування додатків компанії OpenAI.