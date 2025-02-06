DeepSeek под подозрением в шпионаже: в каких странах ввели запреты на китайский чат-бот

Несколько стран, среди которых США, Тайвань и страны ЕС, ввели запрет на использование популярного чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek. Главной причиной такого решения стали опасения национальной безопасности и риска передачи данных пользователей китайскому правительству.

Италия

Италия стала одной из первых стран, запретивших работу чат-бота DeepSeek из-за опасений безопасности данных пользователей и возможного нарушения законодательства ЕС о защите персональных данных.

Итальянский Орган по защите персональных данных (Garante per la protezione dei data personali) в срочном порядке ограничил обработку данных итальянских пользователей китайскими компаниями, предоставляющими сервис DeepSeek.

Ведомство обратилось в китайскую компанию с требованием предоставить информацию о месте и способе хранения личной информации пользователей. В ответ стартап подчеркнул, что его приложение не подпадает под юрисдикцию законодательства ЕС. После чего регулятор отдал приказ удалить DeepSeek из магазинов приложений Apple и Google в стране.

Тайвань

Тайваньские власти также запретили использование чат-бота DeepSeek в государственных учреждениях из-за опасений, связанных с передачей чувствительных данных за границу. Решение было принято после тщательного анализа рисков, связанных с использованием иностранных технологий искусственного интеллекта.

Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что никакую официальную или конфиденциальную информацию не следует использовать для запросов в DeepSeek, учитывая его китайское происхождение. Компания, разработавшая чат-бот, якобы может передавать данные китайскому правительству.

США

Пентагон и Конгресс США также запретили своему персоналу использовать DeepSeek. Офисы Конгресса Соединенных Штатов 30 января 2025 получили уведомление о запрете на использование ИИ-технологий DeepSeek. Сотрудникам запрещено устанавливать DeepSeek на какие-либо официальные телефоны, компьютеры и планшеты, говорится в сообщении.

Нью-йоркская компания по кибербезопасности Wiz обнаружила море конфиденциальных данных китайского стартапа из искусственного интеллекта DeepSeek, случайно попавших в открытый интернет. За несколько дней до этого Военно-морские силы США тоже запретили любое использование DeepSeek из-за возможных проблем безопасности и этических рисков.

Австралия

Австралия запретила сервисы искусственного интеллекта DeepSeek для всех государственных систем и устройств. Государственным служащим приказали удалить китайский чат-бот с искусственным интеллектом (ШИ) DeepSeek из всех государственных устройств, поскольку правительство вводит немедленный запрет.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк во вторник, 4 февраля, заявил, что решение о запрете DeepSeek обусловлено результатами разведки, обнаружившей серьезные угрозы для национальной безопасности, связанные с использованием этого приложения. Запрет не распространяется на частных пользователей, но Берк призвал граждан Австралии соблюдать осторожность и защищать свою конфиденциальность.

Южная Корея

4 февраля правительство Южной Кореи обнародовало сообщение, в котором призвало министерства и ведомства проявлять осторожность по использованию служб искусственного интеллекта, включая DeepSeek и ChatGPT, по словам чиновников. Запрет затронул несколько ключевых министерств, включая иностранные дела, торговлю и оборону.

6 февраля к ним присоединилось и министерство промышленности Южной Кореи, которое также временно заблокировало доступ сотрудников к китайскому стартапу по искусственному интеллекту DeepSeek из-за беспокойства безопасностью. Доступ к сервису был ограничен на компьютерах ведомств, подключенных к внешним сетям. При попытке открыть сайт DeepSeek отображается сообщение о том, что доступ ограничен.

Что известно о DeepSeek и почему его запрещают

С момента своего основания в 2023 году DeepSeek, основанный Лианом Вэньфенем и финансируемый его хедж-фондом, быстро завоевал репутацию благодаря своей способности разрабатывать ШИ – модели, способные конкурировать с гигантами отрасли, такими как OpenAI. Выход DeepSeek-R1, предлагающий схожие функции с OpenAI, но по значительно более низкой цене, вызвал беспокойство среди американских инвесторов, что это может снизить конкурентоспособность их собственных технологий.

DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением в AppStore в США, опередив своего конкурента ChatGPT. Разработчики говорят, что для обучения DeepSeek использовал процессор из США, разработанный специально для Китая. Это вынудило американцев усомниться в эффективности своего контроля за экспортом технологий.

Компании Microsoft и OpenAI начали расследование возможного несанкционированного получения разработчиками DeepSeek информации о технологии от разработчика ChatGPT. Предполагается, что группа лиц, связанная с китайским стартапом, могла угнать большой объем данных, используя интерфейс программирования приложений компании OpenAI.

Запрет DeepSeek в ряде стран стал сигналом о необходимости более тщательного контроля за развитием и использованием технологий искусственного интеллекта. Это также подчеркивает важность защиты национальной безопасности и конфиденциальности пользователей. DeepSeek запретили сотни корпораций по всему миру Наибольшие опасения связаны с возможной утечкой данных в распоряжение китайского правительства.