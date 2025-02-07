Amazon, Meta, Microsoft та Alphabet витратять $300 млрд на ШІ у 2025 році

Під тиском конкуренції з боку китайського стартапу DeepSeek, американські технологічні гіганти Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet планують витратити у 2025 році понад 300 мільярдів доларів на штучний інтелект.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанії повідомили про сукупні капітальні витрати у розмірі $246 млрд у 2024 році порівняно зі $151 млрд у 2023-му. Вони прогнозують, що цього року витрати можуть перевищити $320 млрд. Витрати технологічних гігантів США на розвиток штучного інтелекту злетіли на 63% за минулий рік, і компанії готові інвестувати ще більше.

Цього тижня виконавчий директор Google Сундар Пічаї заявив, що компанія планує витратити $75 млрд у 2025, що на 42% більше, ніж $53 млрд минулого року. За його словами, поява DeepSeek підвищить попит на моделі ШІ, оскільки китайська компанія продемонструвала, як нові методи можуть зробити розробку ШІ дешевшою і стимулювати нові напрямки досліджень.

Виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла повідомив, що компанія планує витратити 80 мільярдів доларів на розвиток Azure, платформи хмарних обчислень, що надає інструменти та інфраструктуру для створення ШІ.

6 лютого гендиректор Amazon Енді Джассі перевершив Google і Microsoft, прогнозуючи понад $100 млрд капітальних витрат цього року, що більше $77 млрд у 2024 році і понад удвічі більше, ніж $48 млрд у попередньому році. Переважна більшість піде на центри обробки даних та сервери для Amazon Web Services.

Компанія Meta також повідомила про $65 млрд США запланованих капітальних витрат у 2025 році. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що інвестиції дозволять його компанії адаптувати технології в залежності від розвитку ШІ.

Варто зазначити, що після дешевої моделі ШІ від китайського стартапу DeepSeek, в останній тиждень січня акції технологічних компаній на Уолл-стріт втратили приблизно 1 трильйон доларів. Зокрема, акції Nvidia, основного виробника відеокарт, які використовують для функціонування ШІ, впали на 12%, втративши 384 мільярдів доларів ринкової вартості. Акції європейського виробника мікросхем ASML впали на 8,2%. Розробники моделей ШІ, компанії Microsoft та Meta втратили 3,7% і 2% відповідно.

Вже кілька країн, серед яких США, Тайвань та країни ЄС, ввели заборону на використання популярного чат-бота зі штучним інтелектом DeepSeek. Головною причиною такого рішення стали побоювання щодо національної безпеки та ризику передачі даних користувачів китайському уряду.