ИИ-ассистентка "Наталка" от Минцифры за 3 месяца уменьшила нагрузку на менеджеров на 30%

Министерство цифровой трансформации Украины успешно внедрило искусственный интеллект в систему консультаций для партнеров, что позволило значительно оптимизировать процессы и сократить время менеджеров на 30%.

Об этом сообщила руководитель команды по внедрению "Дії" в Минцифры Ирина Заболотная в колонке для издания AIN.

ИИ-ассистент "Наталка" уже работает

Ранее менеджеры вручную обрабатывали все запросы, часто тратя время на обращения, не связанные с интеграцией "Дії". Это отвлекало от ключевых задач. Внедрение ИИ-чата "Наталка" автоматизировало процесс и уменьшило нагрузку на команду.

ШИ-ассистент "Наталка" помогает партнерам с интеграцией "Действия", отвечая на запросы в чате. Если требуется более подробная консультация, пользователь может связаться с реальным менеджером.

Как работает ИИ-ассистент

Партнером проекта стала компания EPAM, разработавшая админпанель для обучения и управления ИИ-ассистентом.

Со стороны "Дії" работала команда из четырех специалистов. Основным этапом было создание базы знаний для ИИ и проверка корректности ответов. Главная задача — научить ИИ правильно отвечать по утвержденным сценариям интеграции "Дії", без сочинения собственных интерпретаций, сообщила Заболотная.

Кроме обучения, админпанель позволяет анализировать работу ИИ, пересматривать историю запросов, выявлять проблемы и усовершенствовать коммуникацию. Это непрерывный процесс, гарантирующий точность ответов и повышающий эффективность взаимодействия партнеров с ИИ-ассистентом.

Какие результаты за первые три месяца работы ИИ-ассистента

Через три месяца после запуска ИИ-ассистентки удалось:

Автоматизировать первичную коммуникацию с потенциальными партнерами — "Наталка" обработала более 1500 запросов.

Снизить нагрузку на менеджеров на 30%, освободив их от рутинных запросов и позволив сосредоточиться на персонализированных консультациях.

Ускорить обработку типовых запросов, поскольку ИИ мгновенно дает точные ответы по утвержденным сценариям.

Планы на будущее

Основной целью является сделать ИИ-ассистента "Наталки" настолько точным и эффективным, чтобы менеджеры больше не проверяли ее ответы.

Следующим шагом является создание кабинета партнера для бизнесов и госучреждений, что позволит получать инструкции и консультации непосредственно от ИИ, упрощая и ускоряя процесс интеграции и минимизируя вмешательство менеджеров в типовые запросы.

Напомним, в первом квартале 2025 года в "Дії" может появиться ИИ-ассистент, который будет слушать жалобы граждан и передавать их в соответствующие государственные учреждения.