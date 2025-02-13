ШІ-асистентка "Наталка" від Мінцифри за 3 місяці зменшила навантаження на менеджерів на 30%

Міністерство цифрової трансформації України успішно впровадило штучний інтелект у систему консультацій для партнерів, що дозволило значно оптимізувати процеси й скоротити витрати часу менеджерів на 30%.

Про це повідомила керівниця команди впровадження "Дії" в Мінцифри Ірина Заболотна в колонці для видання AIN.

ШІ-асистентка "Наталка" вже працює

Зазначається, що раніше менеджери вручну обробляли всі запити, часто витрачаючи час на звернення, не пов’язані з інтеграцією "Дії". Це відволікало від ключових завдань. Впровадження ШІ-чатбота "Наталка" автоматизувало процес і зменшило навантаження на команду.

ШІ-асистент "Наталка" допомагає партнерам з інтеграцією "Дії", відповідаючи на запити в чаті. Якщо потрібна детальніша консультація, користувач може зв’язатися з реальним менеджером.

Як працює ШІ-асистент

Партнером проєкту стала компанія EPAM, яка розробила адмінпанель для навчання та управління ШІ-асистентом.

З боку "Дії" працювала команда з чотирьох спеціалістів. Основним етапом було створення бази знань для ШІ та перевірка коректності відповідей. Головне завдання — навчити ШІ правильно відповідати за затвердженими сценаріями інтеграції "Дії", без вигадування власних інтерпретацій, повідомила Заболотна.

Окрім навчання, адмінпанель дозволяє аналізувати роботу ШІ, переглядати історію запитів, виявляти проблеми та вдосконалювати комунікацію. Це безперервний процес, що гарантує точність відповідей та підвищує ефективність взаємодії партнерів з ШІ-асистентом.

Які результати за перші три місяці роботи ШІ-асистента

За три місяці після запуску ШІ-асистентки вдалося:

Автоматизувати первинну комунікацію з потенційними партнерами — "Наталка" обробила понад 1 500 запитів.

Знизити навантаження на менеджерів на 30%, звільнивши їх від рутинних запитів і дозволивши зосередитися на персоналізованих консультаціях.

Прискорити обробку типових запитів, оскільки ШІ миттєво надає точні відповіді за затвердженими сценаріями.

Плани на майбутнє

Основною метою є зробити ШІ-асистентку "Наталку" більш ефективною, щоб менеджери більше не перевіряли її відповіді.

Наступним кроком є створення кабінету партнера для бізнесів та держустанов, що дозволить отримувати інструкції та консультації безпосередньо від ШІ, спрощуючи і пришвидшуючи процес інтеграції та мінімізуючи втручання менеджерів у типові запити.

Нагадаємо, в першому кварталі 2025 року в “Дії” може з'явитися ШІ-асистент, який слухатиме скарги громадян і передаватиме їх до відповідних державних установ.