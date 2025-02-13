OpenAI анонсувала GPT-4.5 та GPT-5 для покращення ШІ

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман поділився планами компанії щодо нових моделей GPT-4.5 та GPT-5, які мають на меті покращити розуміння та доступність штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Verge.

Які плани

Альтман визнав, що лінійка продуктів OpenAI стала більш складною, і компанія прагне покращити ситуацію, спрощуючи свої пропозиції. Вони намагаються повернутися до концепції єдиного, універсального інтелекту, щоб зробити використання ШІ зручнішим для користувачів.

Компанія анонсувала випуск GPT-4.5, названої Orion, яка стане останньою моделлю OpenAI, що не використовує ланцюжок думок.

Після випуску GPT-4.5 компанія зосередиться на уніфікації моделей серії O та GPT, створюючи системи, здатні використовувати всі інструменти та розуміти, коли необхідно докладати більше зусиль для вирішення задач, і бути корисними для широкого спектра завдань.

Компанія планує випустити GPT-5, яка інтегруватиме багато технологій OpenAI, включаючи o3, і більше не буде постачати o3 як окрему модель.

Нагадаємо, під тиском конкуренції з боку китайського стартапу DeepSeek, американські технологічні гіганти Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet планують витратити у 2025 році понад 300 мільярдів доларів на штучний інтелект.