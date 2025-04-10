Компанія OpenAI подала позов проти Ілона Маска: що відомо про справу

9 квітня розробник штучного інтелекту OpenAI подав позов проти Ілона Маска, пославшись на систематичні переслідування з боку мільярдера, попросивши федерального суддю зупинити його від будь-яких "подальших незаконних і несправедливих дій" у відношенні компанії.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Маск та генеральний директор OpenAI Сем Альтман спільно заснували OpenAI у 2015 році, але Ілон пішов з компанії до того, як вона стала лідером технологій. Нещодавно Маск, який у 2023 році створив власну фірму з розробки штучного інтелекту xAI, спробував завадити виробнику ChatGPT перейти на комерційну модель, що призвело до поточного судового розгляду.

Минулого року Маск подав до суду на OpenAI та Сема Альтмана, звинувативши компанію і її гендиректора у відході від своєї основної місії — розробляти ШІ на благо людства, а не корпоративного прибутку. В OpenAI відкинули звинувачення, стверджуючи, що Маск намагався уповільнити роботу компанії.

Наразі OpenAI у позові стверджує, що колишній засновник "не може спокійно дивитися" на успіх стартапу. Представники компанії попросили суддю зупинити Маска від подальших атак, а також "притягнути його до відповідальності за шкоду, яку він вже завдав". На кону в позові — перехід розробника ChatGPT на комерційну модель, яка має вирішальне значення для залучення додаткового капіталу та успішної конкуренції зі світовими розробниками ШІ. За даними журналістів, обидві сторони планують розпочати судовий процес за участю присяжних навесні наступного року.

Нагадаємо, використання ChatGPT б'є рекорди після оновлення останньої моделі. Цього року середня кількість щотижня активних користувачів ChatGPT вперше перевищила позначку 150 мільйонів.