"Огидна мерзота": Маск розкритикував законопроєкт Трампа про скорочення податків та витрат

У вівторок, 3 червня, мільярдер Ілон Маск піддав критиці законопроєкт президента США Дональда Трампа про податки і витрати, назвавши його "огидною мерзотою", що призведе до збільшення дефіциту федерального бюджету.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

"Мені шкода, але я більше не можу цього виносити. Цей величезний, обурливий, повний свинства законопроєкт Конгресу про витрати - огидна мерзота. Ганьба тим, хто за це голосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте.", - написав генеральний директор Tesla і SpaceX у пості на своїй платформі X.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it. — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025

У свою чергу лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тюн заявив, що не згоден з оцінкою Маска щодо вартості законопроєкту і підтримує його прийняття до 4 липня.

"У нас є робота, яку ми маємо виконати, — нас для цього обрав американський народ. У нас є порядок денний, який всі просували під час передвиборчої кампанії, насамперед президент Сполучених Штатів, і ми збираємося його реалізувати", — заявив законодавець із Південної Дакоти.

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон також відкинув скарги Маска, заявивши журналістам: "Мій друг Ілон страшенно неправий".

Як вважають журналісти, протидія мільярдера законопроєкту, який Трамп закликав республіканців прийняти, є перевіркою його політичного впливу, адже офіційна роль Маска в адміністрації як спеціального державного службовеця у Департаменті ефективності уряду добігла кінця. Будучи главою DOGE, він зрештою не зміг досягти величезної економії у державних органах, якої прагнув.

Білий дім відкинув висунуті у вівторок звинувачення Маска щодо прийняття законопроєкту.

"Послухайте, президент уже знає, де Ілон Маск стояв за цим законопроєктом. Це не змінює думки президента. Це один великий, прекрасний законопроєкт, і він його дотримується ", - заявила прессекретар Керолайн Лівітт на брифінгу в Білому домі.

Республіканці в Сенаті розділилися щодо законопроєкту ще до заяви Маска. Прихильники документу у Палаті представників наполягають на глибших скороченнях витрат, ніж 1,6 трильйона доларів за десятиліття, тоді як інша коаліція республіканців із сільських штатів наполягає на захисті програми охорони здоров'я Medicaid для американців із низьким доходом.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що йде від Трампа. Він повідомив, що його запланований термін на посаді спеціального урядового службовця у Білому домі в адміністрації президента США Дональда Трампа завершився.