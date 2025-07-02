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Сенат США принял "большой и прекрасный" закон Трампа о налогах, из-за которого он поссорился с Маском

США
Сенат США одобрил «большой, прекрасный» законопроект Трампа с превосходством в один голос / Офис президента

1 июля Сенат США принял законопроект администрации президента Дональда Трампа, названным "большим прекрасным законом", относительно налоговой политики и плана бюджета. Голос вице-президента Джей Ди Венса стал решающим.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Сенат проголосовал за законопроект 50-50, однако вице-президент Джей Ди Вэнс, который также может голосовать, поддержал закон после "ничьей". В частности, против отдали свои голоса 47 демократов и 3 республиканца.

Трамп хочет подписать закон до 4 июля – Дня независимости США.

Что в законопроекте?

Отмечается, что принятый документ отменяет налоги на прибыль с чаевых и заработной платы за сверхурочную работу, увеличивает налоговые льготы для бизнеса.

В то же время, им предусмотрены сокращение расходов на программы здравоохранения в США и продовольственной помощи американцам с низким уровнем дохода.

Аналитики прогнозируют, что законопроект уменьшит доходы малообеспеченных граждан и увеличит их расходы на питание и здоровье. Также документ отменяет инициативы экспрезидента Джо Байдена в сфере зеленой энергии.

Из-за этого документа поссорились Маск и Трамп

Отметим, что этот законопроект породил конфликт между миллиардером Илоном Маском и Трампом, что в конце концов привело к их расколу. Он сокращает затраты по ряду статей, в том числе субсидии на электромобили, которые в США производит компания Маска Tesla.

Все началось с того, что владелец Tesla и SpaceX назвал документ "отвратительной гадостью".

В ответ президент США заявил, что "очень разочарован" Маском.

После этого бизнесмен опубликовал серию критических сообщений в социальной сети Х, в которых, среди прочего, предположил, что без него "Трамп проиграл бы выборы". На это Трамп также не замедлил ответить и сказал, что Маск "просто сошел с ума".

А недавно Трамп подверг критике Маска и намекнул, что его бизнес держится исключительно на государственных дотациях, а без ракет, спутников и электромобилей миллиардера Америка сэкономила бы целое состояние.

Автор:
Светлана Манько
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