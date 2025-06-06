Трамп и Маск публично поссорились в соцсетях: акции Tesla стремительно падают

Акции компании американского миллиардера Илона Маска Tesla начали стремительно падать на фоне его ссоры с президентом США Дональдом Трампом.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Акции Tesla стремительно падают

Отмечается, что 5 июня акции Tesla упали почти на 15%. Трейдеры начали массово продавать акции после того, как Маск усилил критику налогового законопроекта Трампа. Уже 5 июня 100 миллионов акций перешли из рук в руки, что примерно равняется ежедневному объему за последние 100 дней.

Компания потеряла около 150 миллиардов долларов стоимости после того, как Трамп и Маск начали спор.

В целом акции Tesla упали на 12% с 27 мая. Это примерно совпадает с решениемМаски отказаться от работы в Белом доме.

Фото: Yahoo Finance

Спор в соцсетях Маска и Трампа: кто кого и в чем обвинял

Президент США Дональд Трамп и владелец Tesla и SpaceX, бывший глава Департамента эффективности правительства DOGE Илон Маск 5 июня вступили в резкий конфликт в социальных сетях. Трамп, в частности, угрожал компаниям Маска лишением субсидий, а тот в ответ заявил, что SpaceX немедленно прекращает эксплуатацию космического корабля Dragon.

Острая публичная фаза конфликта началась после того, как Трамп на пресс-конференции в Белом доме раскритиковал Маска за его недавние нападки на законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете.

Президент США предположил, что глава Tesla "раздражен, потому что мы убрали стимулы для электромобильной отрасли – а это миллиарды долларов". Трамп подчеркнул, что Маск с самого начала знал "всю внутреннюю кухню" документа.

Маск назвал ложью свою осведомленность о деталях законопроекта об отмене льгот производителям электромобилей, а также заявил, что без его поддержки президент США не выиграл бы выборы, а республиканцам не удалось взять под контроль палату представителей конгресса США. "Такая неблагодарность", – отметил он.

Трамп в свою очередь в соцсети Truth Social намекнул на возможность прекращения предоставления субсидий компаниям Маска. "Самый простой способ сэкономить миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого! — написал президент США, добавив, что Маск "просто сошел с ума", когда Трамп попросил его уйти из правительства.

Маск в ответ на это заявил, что пора "сбросить настоящую бомбу", и написал, что Трамп фигурировал в так называемых "файлах Эпштейна" — документах финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. Миллиардер не предоставил никаких доказательств своих слов.

После этого Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX перестанет эксплуатировать космический корабль Dragon.

"В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет заключение по эксплуатации своего космического корабля Dragon", — написал Маск.

Также он заявил, что Трампу нужно объявить импичмент и заменить его вице-президентом Джеем Ди Венсом.

Политическая карьера Маска завершена

Раньше публичные упоминания о Маске стали все реже. Президент США Дональд Трамп заметно сократил посты о нем в Truth Social, а команда президента почти прекратила рассылку электронных писем с фамилией миллиардера.

Советники и официальные аккаунты Белого дома тоже почти перестали публиковать контент, в котором упоминается Маск. Даже члены Конгресса фактически перестали использовать его имя в своих рассылках. При этом Маск также уменьшил количество публичных упоминаний о Трампе на своей платформе X — до апреля миллиардер публиковал посты о президенте США почти каждый день, сейчас эти упоминания практически прекратились.

Один из неназванных представителей республиканской партии заявил в комментарии изданию Politico, что политическая карьера Маска завершена: "У него ужасающие рейтинги. Люди его ненавидят". Некоторые республиканцы стали считать Маска политически токсичными, чем пытаются воспользоваться демократы.