Трамп і Маск публічно посварилися в соцмережах: акції Tesla стрімко падають

Акції компанії американського мільярдера Ілона Маска Tesla почали стрімко падати на тлі його сварки з президентом США Дональдом Трампом.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Акції Tesla стрімко падають

Зазначається, що 5 червня акції Tesla впали майже на 15%. Трейдери почали масово продавали акції після того, як Маск посилив критику податкового законопроєкту Трампа. Вже 5 червня 100 мільйонів акцій перейшли з рук в руки, що приблизно дорівнює щоденному обсягу за останні 100 днів.

Компанія втратила близько 150 мільярдів доларів вартості після того, як Трамп і Маск почали суперечку.

Загалом, акції Tesla впали на 12% з 27 травня. Це приблизно збігається з рішенням Маска відмовитися від роботи у Білому домі.

Фото: Yahoo Finance

Суперечка в соцмережах Маска і Трампа: хто кого й у чому звинувачував

Президент США Дональд Трамп та власник Tesla та SpaceX, колишній голова Департаменту ефективності уряду DOGE Ілон Маск 5 червня вступили у різкий конфлікт у соціальних мережах. Трамп, зокрема, погрожував компаніям Маска позбавленням субсидій, а той у відповідь заявив, що SpaceX негайно припиняє експлуатацію космічного корабля Dragon.

Гостра публічна фаза конфлікту почалася після того, як Трамп на прес-конференції в Білому домі розкритикував Маска за його нещодавні нападки на законопроєкт республіканців про продовження податкових пільг і бюджет.

Президент США припустив, що глава Tesla "роздратований, тому що ми прибрали стимули для електромобільної галузі — а це мільярди доларів". Трамп наголосив, що Маск із самого початку знав "всю внутрішню кухню" документа.

Маск назвав брехнею свою поінформованість про деталі законопроекту щодо скасування пільг виробникам електромобілів, а також заявив, що без його підтримки президент США не виграв би вибори, а республіканцям не вдалося взяти під контроль палату представників конгресу США. "Така невдячність", - зазначив він.

Трамп у свою чергу в соцмережі Truth Social натякнув на можливість припинення надання субсидій компаніям Маска. "Найпростіший спосіб заощадити мільярди доларів бюджету — це припинити державні субсидії та контракти Ілона. Я завжди дивувався, чому Байден не зробив цього! - написав президент США, додавши, що Маск "просто збожеволів", коли Трамп попросив його піти з уряду.

Маск у відповідь на це заявив, що настав час "скинути справжню бомбу", і написав, що Трамп фігурував у так званих "файлах Епштейна" — документах фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації. Мільярдер не надав жодних доказів своїх слів.

Після цього Маск заявив, що компанія SpaceX, що належить йому, перестане експлуатувати космічний корабель Dragon.

"У світлі заяви президента про анулювання моїх державних контрактів, SpaceX негайно почне висновок з експлуатації свого космічного корабля Dragon", - написав Маск.

Також він заявив, що Трампу потрібно оголосити імпічмент і замінити його віце-президентом Джеєм Ді Венсом.

Політична кар'єра Маска завершена

Раніше публічні згадки про Маска стали дедалі рідшими. Президент США Дональд Трамп помітно скоротив пости про нього в Truth Social, а команда президента майже припинила розсилку електронних листів із прізвищем мільярдера.

Радники та офіційні акаунти Білого дому теж майже припинили публікувати контент, у якому згадується Маск. Навіть члени Конгресу фактично перестали вживати його імʼя у своїх розсилках. При цьому Маск також зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі X — до квітня мільярдер публікував пости про президента США майже щодня, зараз ці згадки практично припинилися.

Один із неназваних представників республіканської партії заявив у коментарі виданню Politico, що політична кар'єра Маска завершена: "У нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять". Деякі республіканці почали вважати Маска політично токсичним, чим намагаються скористатися демократи.