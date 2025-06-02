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Продажі Tesla в Норвегії підскочили на 213%: у чому секрет

Tesla
Tesla подвоїла продажі в Норвегії

В Норвегії продажі нових автомобілів Tesla у травні зросли на 213% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 2 600 одиниць. 

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Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Таке значне зростання пояснюється популярністю оновленої версії компактного кросовера Model Y, який був бестселером у країні протягом останніх трьох років. 

Як повідомляється, дев'ять із десяти нових автомобілів, проданих у Норвегії минулого року, були повністю електричними. За даними Норвезької дорожньої федерації, частка електромобілів у продажах з початку року становить 92,7%. Це значно наближає країну до її мети — поступової відмови від дизельних та бензинових автомобілів.  

З початку 2025 року продажі Tesla в Норвегії зросли на 8,3% у порівнянні з першим півріччям 2024-го. 

Tesla, яка цього року зіткнулася зі зниженням продажів у Європі — частково через підтримку Ілоном Маском ультраправої політики — намагається стимулювати попит. Компанія пропонує безвідсоткові кредити в Норвегії та кількох інших країнах. Ця пропозиція діє для покупців, які отримають нову Model Y до кінця червня пише Reuters.   

Нагадаємо, продажі електромобілів компанії  Tesla Ілона Маска в Європейському Союзі скоротилися на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У квітні було продано лише 5475 авто.

Також Tesla стикається зі зростанням конкуренції з боку китайських виробників. Зокрема, китайська компанія BYD вперше обігнала Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі, за даними дослідницької компанії Jato Dynamics.

Автор:
Тетяна Бесараб