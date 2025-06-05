Німці купують більше електромобілів, але не Tesla: Маск втрачає ринок ЄС

Реєстрації нових автомобілів Tesla у Німеччині, найбільшому автомобільному ринку Європи, скоротилися більш ніж на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. Падіння продажів електромобілів Ілона Маска фіксується в країні вже п’ятий місяць поспіль.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію The New York Times.

Продажі Tesla в інших європейських країнах також залишаються низькими: у травні вони впали більш ніж на 67% у Франції і на 29% в Іспанії. Тільки Норвегія стала винятком, де електромобілів Маска у травні продали 2600 одиниць, що більш ніж утричі перевищує кількість проданих автомобілів у цей же період 2024 року. Лідером продажів стали постачання нещодавно оновленої версії найпопулярнішого автомобіля Tesla – Model Y. У сусідній Швеції продажі Tesla впали на 53%.

Маск намагається применшити масштаби втрат Tesla в Європі, але дані європейських ринків не підтверджують це твердження.

Загалом попит на електромобілі росте у країнах Європи і, покупці віддають перевагу іншим виробникам, а не Tesla. У Німеччині продаж автомобілів на акумуляторах зріс майже на 45% у травні порівняно з минулим роком. В Іспанії загальний продаж електромобілів зріс на 72%, тоді як продажі Tesla в цій країні впали на 19%.

У Німеччині попит на BYD, головного конкурента Tesla в галузі електромобілів, зріс у дев'ять разів, що є найвищим показником серед виробників електромобілів із Китаю. Компанія, яка цього року обігнала Tesla і стала світовим лідером з продажу електромобілів, захоплю авторинок Європи, незважаючи на введені Європейським союзом у 2024 році мита у розмірі 17%.

Хоча Ілон Маск залишив свою посаду в Білому домі, продажі Tesla постраждали від його політичної діяльності. У квітні компанія повідомила, що продажі її автомобілів впали на 13% у першому кварталі порівняно з минулим роком, а прибуток упав до найнижчого рівня за чотири роки.

Нагадаємо, продажі електромобілів компанії Tesla Ілона Маска в Європейському Союзі у квітні скоротилися на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року — було продано лише 5475 авто.