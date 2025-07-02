Сенат США ухвалив "великий і прекрасний" закон Трампа про податки, через який він посварився з Маском

1 липня Сенат США ухвалив законопроєкт адміністрації президента Дональда Трампа, названим "великим прекрасним законом", щодо податкової політики та плану бюджету. Голос віцепрезидента Джей Ді Венса став вирішальним.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Сенат проголосував за законопроєкт 50-50, однак віцепрезидент Джей Ді Венс, який також може голосувати, підтримав закон після "нічиї". Зокрема, проти віддали свої голоси 47 демократів і 3 республіканці.

Трамп хоче підписати закон до 4 липня – Дня незалежності США.

Що в законопроєкті?

Зазначається, що прийнятий документ скасовує податки на прибуток з чайових та заробітної плати за понаднормову роботу, збільшує податкові пільги для бізнесу.

Водночас ним передбачені скорочення витрат на програми охорони здоровʼя у США та продовольчої допомоги американцям із низьким рівнем доходу.

Аналітики прогнозують, що законопроєкт зменшить доходи малозабезпечених громадян та збільшить їхні витрати на харчування та здоровʼя. Також документом скасовуються ініціативи експрезидента Джо Байдена у сфері зеленої енергії.

Через цей документ посварилися Маск та Трамп

Зазначимо, що цей законопроєкт породив конфлікт між мільярдером Ілоном Маском і Трампом, що зрештою призвів до їхнього розколу. Він скорочує витрати за низкою статей, у тому числі субсидії на електромобілі, що їх у США виробляє компанія Маска Tesla.

Усе почалося з того, що власник Tesla і SpaceX назвав документ "огидною гидотою".

У відповідь президент США заявив, що "дуже розчарований" Маском.

Після цього бізнесмен опублікував серію критичних дописів у соціальній мережі Х, у яких, серед іншого, припустив, що без нього "Трамп програв би вибори". На це Трамп також не забарився з відповіддю і сказав, що Маск "просто збожеволів".

А нещодавно Трамп розкритикував Маска і натякнув, що його бізнес тримається виключно на державних дотаціях, а без ракет, супутників та електромобілів мільярдера Америка заощадила б цілий статок.