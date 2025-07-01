Трамп погрожує позбавити Маска субсидій та відправити до Південної Африки: у чому причина

Президент США Дональд Трамп розкритикував бізнесмена Ілона Маска і натякнув, що його бізнес тримається виключно на державних дотаціях, а без ракет, супутників та електромобілів мільярдера Америка заощадила б цілий статок.

Як пише Delo.ua, про це Трамп написав у Truth Social.

"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії, і без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закрити бізнес і повернутися додому в Південну Африку", - наголосив очільник Білого дому.

Трамп також нагадав, що ще до того, як Маск підтримав його кандидатуру на президентських виборах, той знав про його "категоричну позицію" проти мандату на електромобілі.

"Це смішно, і це завжди було основною частиною моєї передвиборчої кампанії. Електромобілі - це добре, але не всіх треба примушувати володіти ними", - підкреслив американський лідер.

Маск обіцяє створити нову політичну партію в США

Погрози Трампа позбавити Маска субсидій пролунали після того, як мільярдер заявив, що створить нову політичну партію.

«Якщо цей божевільний законопроект про витрати буде ухвалено, наступного дня буде сформовано Американську партію. Нашій країні потрібна альтернатива демократично-республіканській однопартійній партії, щоб люди дійсно мали голос», - написав Маск.

Він також провів опитування на своїй сторінці у Х, де 80% висловилися за створення такої партії.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Нагадаємо, «законопроєкт про витрати», який критикує Маск, минулого тижня був прийнятий Конгресом США і чекає підписання у Трампа. Він скорочує витрати за низкою статей, у тому числі субсидії на електромобілі, що їх у США виробляє компанія Маска Tesla.

Законопроєкт Трампа передбачає зниження податків для громадян і бізнесу й збільшення витрат на охорону кордонів та оборону

Закон також рекордно підвищує стелю держборгу США, що також критикував Маск.

Ілон Маск йде від Трампа

Наприкінці травня Маск повідомив, що його запланований термін на посаді спеціального урядового службовця у Білому домі в адміністрації Трампа завершився.

Раніше публічні згадки про Маска стали дедалі рідшими. Президент США Дональд Трамп помітно скоротив пости про нього в Truth Social, а команда президента майже припинила розсилку електронних листів із прізвищем мільярдера.

Радники та офіційні акаунти Білого дому теж майже припинили публікувати контент, у якому згадується Маск. Навіть члени Конгресу фактично перестали вживати його імʼя у своїх розсилках.

А вже 5 червня Трамп та Маск публічно посварилися у соціальних мережах. Трамп, зокрема, погрожував компаніям Маска позбавленням субсидій, а той у відповідь заявив, що SpaceX негайно припиняє експлуатацію космічного корабля Dragon.