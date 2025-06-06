Конфлікт Маска з Трампом ставить під загрозу контракти SpaceX на суму 22 мільярди доларів

Близько 22 мільярдів доларів державних контрактів SpaceX перебувають під загрозою, а численні космічні програми США можуть зіткнутися з кардинальними змінами внаслідок проявів ворожнечі Ілона Маска та президента Дональда Трампа.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які наслідки матимуть погрози Маска?

Різка критика мільярдером податкових пільг та нового законопроєкту Трампа про витрати швидко вийшла з-під контролю. Президент США пригрозив розірвати державні контракти з компаніями Маска. Сприйнявши загрозу всерйоз, Маск заявив, що почне "виводити з експлуатації" космічний корабель Dragon компанії SpaceX, який використовує NASA.

Однак через кілька годин власник Tesla, схоже, змінив курс. Відповідаючи передплатнику на X, який закликав його та Трампа "охолонути і зробити крок назад на пару днів", Маск написав: "Хороша порада. Добре, ми не виводитимемо Dragon з експлуатації".

Тим не менш, сама загроза раптово припинити експлуатацію космічного корабля Dragon стала безпрецедентним сплеском емоцій одного з провідних комерційних партнерів NASA.

Dragon є єдиним американським судном агентства, здатним доставляти астронавтів на міжнародну космічну станцію і назад, що робить компанію Маска найважливішим елементом космічної програми США.

Ворожнеча порушила питання про те, наскільки далеко Трамп готовий зайти, щоб покарати інвестора своє передвиборчої кампанії.

Експерти вважають, якщо президент віддасть пріоритет політичній відповіді, то скасує багатомільярдні контракти SpaceX не тільки з NASA, а й з Пентагоном. Це може сповільнити прогрес США у космічній сфері.

Прес-секретар NASA Бетані Стівенс відмовилася коментувати діяльність SpaceX, але заявила: "Ми продовжимо працювати з нашими партнерами по галузі, щоб забезпечити досягнення цілей президента в космосі".

Як конфлікт вплине на космічну галузь США?

Сварка Маска і Трампа порушила виняткові відносини між президентом США і титаном галузі, які принесли SpaceX низку важливих вигод: пропозицію про перетворення місячної програми NASA в марсіанську програму, заплановані зусилля зі створення гігантського протиракетного щита в космосі.

За словами аналітиків, SpaceX стала домінуючою компанією задовго до приходу Маска в республіканську політику минулого року, завоювавши значну частку ринку у сфері запуску ракет та супутникового зв'язку, що може певною мірою захистити її від розколу Маска з Трампом.

"На щастя, це не буде катастрофою, оскільки SpaceX перетворилася на світового лідера, який домінує в більшій частині космічної галузі, але немає сумнівів, що це призведе до значної втрати доходів і втрачених можливостей за контрактами", - сказав Юстус Пармар, генеральний директор компанії-інвестора SpaceX Fortuna Investments.

Компанія SpaceX, заснована в 2002 році, виграла контракти на суму 15 мільярдів доларів від NASA на ракети Falcon 9 і розробку SpaceX Starship - багатоцільової ракетної системи, яка використовуватиметься для висадки астронавтів NASA на Місяць цього десятиліття.

Компанія також отримала мільярди доларів на запуск більшості супутників національної безпеки Пентагону в космос, водночас створюючи на орбіті величезне угруповання шпигунських супутників для розвідувальної агенції США.

Колишній заступник адміністратора NASA Лорі Гарвер заявила, що розірвання контрактів SpaceX, ймовірно, буде незаконним, а також, що це не відповідає інтересам США. Але вона також додала: "Поведінка несумлінного генерального директора, який погрожує вивести з експлуатації космічний корабель, наражаючи на ризик життя астронавтів, неприпустима".

Нагадаємо, 3 червня мільярдер Ілон Маск піддав критиці законопроєкт Дональда Трампа про податки і витрати, назвавши його "огидною мерзотою", що призведе до збільшення дефіциту федерального бюджету.