Конфликт Маска с Трампом ставит под угрозу контракты SpaceX на сумму 22 миллиарда долларов

Около 22 миллиардов долларов государственных контрактов SpaceX находятся под угрозой, а многочисленные космические программы США могут столкнуться с кардинальными изменениями в результате проявлений вражды Илона Маска и президента Дональда Трампа.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию R euters.

Какие последствия будут иметь угрозы Маска?

Резкая к ры ка миллиардером налоговых льгот и нового законопроекта Трампа о расходах быстро вышла из-под контроля. Президент США пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска. Приняв угрозу всерьез, Маск заявил, что начнет "выводить из эксплуатации" космический корабль Dragon компании SpaceX , который использует NASA .

Однако через несколько часов владелец Tesla, похоже, сменил курс. Отвечая подписчику на X, который призвал его и Трампа "остыть и сделать шаг назад на пару дней", Маск написал: "Хороший совет. Ладно, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации".

Тем не менее сама угроза внезапно прекратить эксплуатацию космического корабля Dragon стала беспрецедентным всплеском эмоций одного из ведущих коммерческих партнеров NASA.

Dragon является единственным американским судном агентства, способным доставлять астронавтов на международную космическую станцию и обратно, что делает компанию Маска самым важным элементом космической программы США.

Вражда подняла вопрос о том, насколько далеко Трамп готов зайти, чтобы наказать инвестора своей предвыборной кампании.

Эксперты считают, если президент отдаст приоритет политическому ответу, то отменит многомиллиардные контракты SpaceX не только с NASA , но и с Пентагоном. Это может замедлить прогресс в космической сфере.

Пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс отказалась комментировать деятельность SpaceX, но заявила: "Мы продолжим работать с нашими партнерами по отрасли, чтобы обеспечить достижение целей президента в космосе".

Как конфликт повлияет на космическую ветвь США?

Ссора Маска и Трампа нарушила исключительные отношения между президентом США и титаном отрасли, которые принесли SpaceX целый ряд важных выгод: предложение о превращении лунной программы NASA в марсианскую программу, запланированные усилия по созданию гигантского противоракетного щита в космосе.

По словам аналитиков, SpaceX стала доминирующей компанией задолго до прихода Маска в республиканскую политику в прошлом году, завоевав значительную долю рынка в сфере запуска ракет и спутниковой связи, что может в определенной степени оградить ее от раскола Маска с Трампом.

"К счастью, это не будет катастрофой, поскольку SpaceX превратился в мирового лидера, который доминирует в большей части космической отрасли, но нет сомнений, что это приведет к значительной потере доходов и упущенных возможностей по контрактам", — сказал Юстус Пармар, генеральный директор компании-инвестора SpaceX Fortuna Investments.

Компания SpaceX, основанная в 2002 году, выиграла контракты на сумму 15 миллиардов долларов от NASA на ракеты Falcon 9 и разработку SpaceX Starship – многоцелевой ракетной системы, которая будет использоваться для высадки астронавтов NASA на Луну этого десятилетия.

Компания также получила миллиарды долларов на запуск большинства спутников национальной безопасности Пентагона в космос, в то же время создавая на орбите огромную группировку шпионских спутников для разведывательного агентства США.

Бывший зам администратора NASA Лори Гарвер заявила, что расторжение контрактов SpaceX, вероятно, будет незаконным, а также, что это не отвечает интересам США. Но она также добавила: "Поведение недобросовестного генерального директора, который угрожает вывести из эксплуатации космический корабль, подвергая риску жизни астронавтов, недопустима ".

Напомним, 3 июня миллиардер Илон Маск подверг критике законопроект Дональда Трампа о налогах и расходах, назвав его "отвратительной мерзостью", что приведет к увеличению дефицита федерального бюджета.