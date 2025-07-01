Трамп угрожает лишить Маска субсидий и отправить в Южную Африку: в чем причина

Президент США Дональд Трамп подверг критике бизнесмена Илона Маска и намекнул, что его бизнес держится исключительно на государственных дотациях, а без ракет, спутников и электромобилей миллиардера Америка сэкономила бы целое состояние.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп написал в Truth Social.

"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илона, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и возвратиться домой в Южную Африку", — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также напомнил, что еще до того, как Маск поддержал его кандидатуру на президентских выборах, тот знал о его "категорической позиции" против мандата на электромобиле.

"Это смешно, и это всегда было основной частью моей предвыборной кампании. Электромобили – это хорошо, но не всех нужно заставлять владеть ими", – подчеркнул американский лидер.

Маск обещает создать новую политическую партию в США

Угрозы Трампа лишить Маска субсидий раздались после того, как миллиардер заявил, что создаст новую политическую партию.

«Если этот сумасшедший законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована Американская партия. Нашей стране нужна альтернатива демократически-республиканской однопартийной партии, чтобы у людей действительно был голос», — написал Маск.

Он также провел опрос на своей странице в Х, где 80% высказались за создание такой партии.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Напомним, «законопроект о расходах», критикуемый Масками, на прошлой неделе был принят Конгрессом США и ждет подписания у Трампа. Он сокращает затраты по ряду статей, в том числе субсидии на электромобили, которые в США производит компания Маска Tesla.

Законопроект Трампа предусматривает снижение налогов для граждан и бизнеса и увеличение расходов на охрану границ и оборону

Закон также рекордно повышает потолок госдолга США, также критиковавший Маск.

Илон Маск уходит от Трампа

В конце маяМаск сообщил, что его запланированный срок в должности специального правительственного служащего в Белом доме в администрации Трампа завершился.

Раньше публичные упоминания о Маске стали все реже. Президент США Дональд Трамп заметно сократил посты о нем в Truth Social, а команда президента почти прекратила рассылку электронных писем с фамилией миллиардера.

Советники и официальные аккаунты Белого дома тоже почти перестали публиковать контент, в котором упоминается Маск. Даже члены Конгресса фактически перестали использовать его имя в своих рассылках.

А уже 5 июня Трамп и Маск публично поссорились в социальных сетях. Трамп, в частности, угрожал компаниям Маска лишением субсидий, а тот в ответ заявил, что SpaceX немедленно прекращает эксплуатацию космического корабля Dragon.