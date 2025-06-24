У США суд дозволив Трампу відновити швидку депортацію мігрантів

Верховний суд США 23 червня дозволив адміністрації президента Дональда Трампа відновити швидку депортацію мігрантів у країни, з яких вони не походять.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AP

Раніше Окружний суд США постановив, що адміністрація Білого дому зобов’язана надати мігрантам, яких планують депортувати, час для висловлення занепокоєнь щодо можливого переслідування або тортур у країні, куди їх планують депортувати .

Адміністрація Трампа подала позов до Верховного суду з проханням оскаржити це рішення, мотивуючи це тим, що суд втрутився у повноваження президента у сфері зовнішньої політики.

Більшість Верховного суду проголосувала за скасування цього рішення, не пояснивши своїх мотивів.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін припустила, що депортації до третіх країн можуть незабаром відновитися. "Запустіть літаки для депортації", – сказала вона у своїй заяві, назвавши це рішення "перемогою безпеки американського народу".

Програма "самодепортації"

Дональд Трамп анонсував "програму самодепортації" для мігрантів, які перебувають у країні незаконно. За самодепортацію обіцяють платити по 1000 доларів.

За його словами, адміністрація Білого дому зосереджена на тому, щоб очистити країну від "злочинців та вбивць".

Наразі адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення про припинення легального статусу для понад 500 000 мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які перебувають у США за програмами умовно-дострокового звільнення, запровадженими за часів Джо Байдена.

Трамп заборонив громадянам 12 країн в'їзд до США

Дональд Трамп 4 червня підписав указ щодо повного обмеження в'їзду до США громадян 12 країн через безпекові ризики.

Згідно з наказом, повністю заборонено вʼїзд до США громадянам Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, Трамп частково обмежив в’їзд для жителів ще 7 країн: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела.

Також адміністрація Трампа розглядає можливість суттєвого розширення обмежень на в’їзд до Сполучених Штатів для громадян ще 36 країн.