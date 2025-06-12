Трамп запустив сайт для реєстрації іноземців, які хочуть отримати "золоту картку": яка її вартість

У США запустили сайт для реєстрації на "золоту картку" для багатих іноземних громадян, які хочуть отримати право на проживання у країні. Її вартість становить $5 мільйонів.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив президент США Дональд Трамп.

"Тисячі людей телефонували й запитували, як вони можуть зареєструватися, щоб вирушити прекрасним шляхом, який веде до найкращої країни та ринку в усьому світі. Це називається Сполучені Штати Америки! Список очікування відкрито", — написав Трамп.

Сайт має назву trumpcard.gov.

Наразі іноземці можуть залишити там свої дані: ім’я, країну проживання та електронну пошту.

Тих, хто зареєструвався повідомлять, щойно доступ до "золотих карток" відкриється.

Вартість "золотої карти", яка надасть іноземцям право на постійне проживання в країні, становить $5 мільйонів.

Що відомо про "золоті карти"

"Золота карта Трампа", як він її назвав, замінить програму віз EB-5, яка також забезпечує шлях до громадянства для заможних іноземних інвесторів.

У Білому домі заявляли, що адміністрація буде більш розбірливою щодо того, хто може претендувати на так звану золоту карту.

А Трамп наголошував, що "це будуть люди з грошима та люди, які створюють робочі місця".

Зауважимо, деякі подібні програми існують уже десятиліттями як корисний спосіб для урядів залучати кошти та заохочувати іноземні інвестиції.

"Золоті візи" набули популярності під час європейської боргової кризи, коли кілька країн почали продавати резидентство, щоб спробувати залучити іноземні гроші та закрити бюджетний дефіцит. Серед них були Португалія, Ірландія, Греція та Угорщина. Канада запустила свою Федеральну програму для інвесторів-іммігрантів ще у 1980-х роках.

У березні у Білому домі повідомляли, що США за день продали 1000 "золотих карток" для іммігрантів, а бюджет отримав додатково $5 млрд,